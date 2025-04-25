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Страны ЕАЭС сохранили темпы экономического роста выше среднемировых — ЕЭК

Страны ЕАЭС сохранили темпы экономического роста выше среднемировых — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

В Комиссии представили доклад за 2024 год об итогах и перспективах социально-экономического развития и мерах, предпринятых государствами – членами в области макроэкономической политики.

2025-04-25T11:10+0500

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Страны ЕАЭС сохранили темпы экономического роста выше среднемировых. Об этом заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).На заседании Консультативного комитета по макроэкономической политике под председательством министра по интеграции и макроэкономике Эльдара Алишерова рассмотрен доклад за 2024 год об итогах и перспективах социально-экономического развития и мерах, предпринятых государствами-членами в области макроэкономической политики.В ходе заседания было отмечено, что темпы экономического роста по итогам 2024 года превысили среднемировые: совокупный ВВП увеличился на 4,4%. Большинство ключевых макроэкономических показателей демонстрировали положительную динамику.На заседании были представлены результаты мониторинга макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств Евразийского экономического союза. В целом в большинстве стран Союза сохраняется бюджетная и долговая устойчивость. В то же время достижение ценовой стабильности остается одним из приоритетов макроэкономической политики государств-членов, констатировали участники заседания.

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