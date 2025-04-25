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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250425/strany-eaes-soxranili-tempy-ekonomicheskogo-rosta-vyshe-srednemirovyx-49040447.html
Страны ЕАЭС сохранили темпы экономического роста выше среднемировых — ЕЭК
Страны ЕАЭС сохранили темпы экономического роста выше среднемировых — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
В Комиссии представили доклад за 2024 год об итогах и перспективах социально-экономического развития и мерах, предпринятых государствами – членами в области макроэкономической политики.
2025-04-25T11:10+0500
2025-04-25T11:10+0500
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Страны ЕАЭС сохранили темпы экономического роста выше среднемировых. Об этом заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).На заседании Консультативного комитета по макроэкономической политике под председательством министра по интеграции и макроэкономике Эльдара Алишерова рассмотрен доклад за 2024 год об итогах и перспективах социально-экономического развития и мерах, предпринятых государствами-членами в области макроэкономической политики.В ходе заседания было отмечено, что темпы экономического роста по итогам 2024 года превысили среднемировые: совокупный ВВП увеличился на 4,4%. Большинство ключевых макроэкономических показателей демонстрировали положительную динамику.На заседании были представлены результаты мониторинга макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств Евразийского экономического союза. В целом в большинстве стран Союза сохраняется бюджетная и долговая устойчивость. В то же время достижение ценовой стабильности остается одним из приоритетов макроэкономической политики государств-членов, констатировали участники заседания.
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еаэс экономика еэк макроэкономические показатели ввп доклад
еаэс экономика еэк макроэкономические показатели ввп доклад

Страны ЕАЭС сохранили темпы экономического роста выше среднемировых — ЕЭК

11:10 25.04.2025
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
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В Комиссии представили доклад за 2024 год об итогах и перспективах социально-экономического развития и мерах, предпринятых государствами-членами в области макроэкономической политики.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Страны ЕАЭС сохранили темпы экономического роста выше среднемировых. Об этом заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
На заседании Консультативного комитета по макроэкономической политике под председательством министра по интеграции и макроэкономике Эльдара Алишерова рассмотрен доклад за 2024 год об итогах и перспективах социально-экономического развития и мерах, предпринятых государствами-членами в области макроэкономической политики.
© ЕЭКСтраны ЕАЭС сохраняли темпы экономического роста выше среднемировых
Страны ЕАЭС сохраняли темпы экономического роста выше среднемировых - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
Страны ЕАЭС сохраняли темпы экономического роста выше среднемировых
© ЕЭК
В ходе заседания было отмечено, что темпы экономического роста по итогам 2024 года превысили среднемировые: совокупный ВВП увеличился на 4,4%. Большинство ключевых макроэкономических показателей демонстрировали положительную динамику.

"Принятые государствами-членами меры были направлены на обеспечение макроэкономической стабильности, своевременное предупреждение и урегулирование дисбалансов", — отметили в ЕЭК.

© ЕЭКСтраны ЕАЭС экономический рост
Страны ЕАЭС экономический рост - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
Страны ЕАЭС экономический рост
© ЕЭК
На заседании были представлены результаты мониторинга макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств Евразийского экономического союза.
В целом в большинстве стран Союза сохраняется бюджетная и долговая устойчивость. В то же время достижение ценовой стабильности остается одним из приоритетов макроэкономической политики государств-членов, констатировали участники заседания.
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