https://uz.sputniknews.ru/20250425/taekvondisty-uzbekistana-zavershili-mejdunarodnye-sorevnovaniya-kitae-49038152.html

Таэквондисты Узбекистана завершили международные соревнования в Китае с 8 медалями

Таэквондисты Узбекистана завершили международные соревнования в Китае с 8 медалями

Sputnik Узбекистан

В китайском Тайане завершился двухдневный международный турнир President’s Cup – Asia.

2025-04-25T09:33+0500

2025-04-25T09:33+0500

2025-04-25T09:47+0500

таэквондо

спортивные соревнования

узбекистан

китай

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золотая медаль

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекские таэквондисты успешно завершили международный турнир в Китае, завоевав на нем 8 наград, сообщает пресс-служба НОК. В китайском Тайане 23-24 апреля прошел международный турнир President’s Cup – Asia (на Кубок президента Всемирной федерации таэквондо).Золотые медали завоевали Джахонгир Худойбердиев (-54 кг) и Озода Собиржонова (-67 кг), а бронза досталась Светлане Осиповой (+73 кг). Стоит отметить, что в стартовый день турнира представители Узбекистана записали в свои активы 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.Таким образом, узбекские таэквондисты завершили данные старты с 4 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами.

https://uz.sputniknews.ru/20250423/uzbekistan-taekvondo-medali-kitay-49015635.html

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