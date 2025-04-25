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https://uz.sputniknews.ru/20250425/taekvondisty-uzbekistana-zavershili-mejdunarodnye-sorevnovaniya-kitae-49038152.html
Таэквондисты Узбекистана завершили международные соревнования в Китае с 8 медалями
Таэквондисты Узбекистана завершили международные соревнования в Китае с 8 медалями
Sputnik Узбекистан
В китайском Тайане завершился двухдневный международный турнир President’s Cup – Asia.
2025-04-25T09:33+0500
2025-04-25T09:47+0500
таэквондо
спортивные соревнования
узбекистан
китай
турнир
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекские таэквондисты успешно завершили международный турнир в Китае, завоевав на нем 8 наград, сообщает пресс-служба НОК. В китайском Тайане 23-24 апреля прошел международный турнир President’s Cup – Asia (на Кубок президента Всемирной федерации таэквондо).Золотые медали завоевали Джахонгир Худойбердиев (-54 кг) и Озода Собиржонова (-67 кг), а бронза досталась Светлане Осиповой (+73 кг). Стоит отметить, что в стартовый день турнира представители Узбекистана записали в свои активы 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.Таким образом, узбекские таэквондисты завершили данные старты с 4 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами.
https://uz.sputniknews.ru/20250423/uzbekistan-taekvondo-medali-kitay-49015635.html
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турнир китай таэквондо узбекистан золото серебро бронза спорт
турнир китай таэквондо узбекистан золото серебро бронза спорт

Таэквондисты Узбекистана завершили международные соревнования в Китае с 8 медалями

09:33 25.04.2025 (обновлено: 09:47 25.04.2025)
© НОК УзбекистанаВ городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
В городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
© НОК Узбекистана
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В китайском Тайане завершился двухдневный международный турнир President’s Cup – Asia.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекские таэквондисты успешно завершили международный турнир в Китае, завоевав на нем 8 наград, сообщает пресс-служба НОК.
В китайском Тайане 23-24 апреля прошел международный турнир President’s Cup – Asia (на Кубок президента Всемирной федерации таэквондо).

"В городе Тайань Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента. В рамках второго соревновательного дня наши представители завоевали 3 медали", — говорится в сообщении.

© НОК УзбекистанаВ городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
В городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2025
В городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
© НОК Узбекистана
Золотые медали завоевали Джахонгир Худойбердиев (-54 кг) и Озода Собиржонова (-67 кг), а бронза досталась Светлане Осиповой (+73 кг).
Стоит отметить, что в стартовый день турнира представители Узбекистана записали в свои активы 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Таким образом, узбекские таэквондисты завершили данные старты с 4 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами.
Начались соревнования на Кубок президента Всемирной федерации таэквондо - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
Таэквондо: узбекистанцы успешно стартовали на соревнованиях в Китае
23 апреля, 18:16
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