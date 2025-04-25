Таэквондисты Узбекистана завершили международные соревнования в Китае с 8 медалями
09:33 25.04.2025 (обновлено: 09:47 25.04.2025)
© НОК УзбекистанаВ городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
© НОК Узбекистана
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В китайском Тайане завершился двухдневный международный турнир President’s Cup – Asia.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекские таэквондисты успешно завершили международный турнир в Китае, завоевав на нем 8 наград, сообщает пресс-служба НОК.
В китайском Тайане 23-24 апреля прошел международный турнир President’s Cup – Asia (на Кубок президента Всемирной федерации таэквондо).
"В городе Тайань Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента. В рамках второго соревновательного дня наши представители завоевали 3 медали", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаВ городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
В городе Таян Китая завершился Кубок Президента всемирной федерации таэквондо для представителей Азиатского континента
© НОК Узбекистана
Золотые медали завоевали Джахонгир Худойбердиев (-54 кг) и Озода Собиржонова (-67 кг), а бронза досталась Светлане Осиповой (+73 кг).
Стоит отметить, что в стартовый день турнира представители Узбекистана записали в свои активы 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Таким образом, узбекские таэквондисты завершили данные старты с 4 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами.