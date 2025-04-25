https://uz.sputniknews.ru/20250425/uzbekistan-rukovodyaschiy-sovet-aziatsko-tixookeanskogo-tsentra-ikt-49041253.html

Узбекистан вошел в Руководящий совет Азиатско-Тихоокеанского центра по ИКТ

Узбекистан вошел в Руководящий совет Азиатско-Тихоокеанского центра по ИКТ

Sputnik Узбекистан

В новый состав Совета также избраны Россия, Казахстан, Бангладеш, Камбоджа, Индия, Филиппины и Таиланд.

2025-04-25T12:20+0500

2025-04-25T12:20+0500

2025-04-25T12:32+0500

узбекистан

информационные технологии

цифровые технологии

стартап

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекистан впервые избран членом руководящего совета Азиатско-Тихоокеанского центра по информационно-коммуникационным технологиям для развития (APCICT) на 2025–2028 годы, сообщает ИА "Дунё".По информации информагентства, выборы состоялись в рамках 81-й ежегодной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), прошедшей с 21 по 25 апреля 2025 года в городе Бангкоке. Мероприятие объединило около 900 участников из 53 государств-членов и ассоциированных членов ЭСКАТО, а также международных организаций.Как отмечается, Узбекистан в Совете будет представлять министерство цифровых технологий. В новый состав Совета также избраны Россия, Казахстан, Бангладеш, Камбоджа, Индия, Филиппины и Таиланд.Кроме того, членство обеспечит Узбекистану возможность обмена опытом и реализации совместных проектов с другими странами и международными организациями. Также позволит создать в стране платформы для развития цифровых навыков у молодежи и поддержки стартапов, ускоренного развития цифровой экономики и укрепления позиций в глобальном цифровом пространстве.

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узбекистан руководящий совет азиатско-тихоокеанского центра икт