https://uz.sputniknews.ru/20250426/kak-proshel-diktant-pobedy-v-russkom-dome-tashkent-49051511.html

Как прошел "Диктант Победы" в Русском доме в Ташкенте – видео

Как прошел "Диктант Победы" в Русском доме в Ташкенте – видео

Sputnik Узбекистан

Более 600 человек проверили свои знания о Великой Отечественной войне на специальных площадках по всему Узбекистану.

2025-04-26T12:16+0500

2025-04-26T12:16+0500

2025-04-26T12:16+0500

видео

победа

ташкент

акция

диктант

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Александра Терёхина. В Русском доме в Ташкенте прошел "Диктант Победы". В международной исторической акции приняли участие более 100 человек. Ее провели также на базе филиалов российских вузов и в общеобразовательной школе №15 города Карши, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В оффлайн режиме по Узбекистану участвовали более 600 человек. Ответить на вопросы "Диктанта Победы" можно было и онлайн. Руководитель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что с каждым годом в мероприятии принимает участие все больше молодежи. Алина Абзалова, студентка филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте, "Диктант Победы" пишет впервые и отмечает, что это очень интересно и познавательно. Диктант проводился в формате тестов. Задания включали в себя 25 вопросов, 20 из которых — общеисторические — об основных событиях Великой Отечественной войны, памятных датах и судьбах героев и 5 — о героях из Узбекистана. С результатами диктанта можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф по специальному коду. О том, как прошел "Диктант Победы" в Русском доме в Ташкенте, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20250425/v-tashkente-proshla-patrioticheskaya-aktsiya-diktant-pobedy-49046591.html

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