https://uz.sputniknews.ru/20250426/kak-proshel-diktant-pobedy-v-russkom-dome-tashkent-49051511.html
Как прошел "Диктант Победы" в Русском доме в Ташкенте – видео
Как прошел "Диктант Победы" в Русском доме в Ташкенте – видео
Sputnik Узбекистан
Более 600 человек проверили свои знания о Великой Отечественной войне на специальных площадках по всему Узбекистану.
2025-04-26T12:16+0500
2025-04-26T12:16+0500
2025-04-26T12:16+0500
видео
победа
ташкент
акция
диктант
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Александра Терёхина. В Русском доме в Ташкенте прошел "Диктант Победы". В международной исторической акции приняли участие более 100 человек. Ее провели также на базе филиалов российских вузов и в общеобразовательной школе №15 города Карши, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В оффлайн режиме по Узбекистану участвовали более 600 человек. Ответить на вопросы "Диктанта Победы" можно было и онлайн. Руководитель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что с каждым годом в мероприятии принимает участие все больше молодежи. Алина Абзалова, студентка филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте, "Диктант Победы" пишет впервые и отмечает, что это очень интересно и познавательно. Диктант проводился в формате тестов. Задания включали в себя 25 вопросов, 20 из которых — общеисторические — об основных событиях Великой Отечественной войны, памятных датах и судьбах героев и 5 — о героях из Узбекистана. С результатами диктанта можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф по специальному коду. О том, как прошел "Диктант Победы" в Русском доме в Ташкенте, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20250425/v-tashkente-proshla-patrioticheskaya-aktsiya-diktant-pobedy-49046591.html
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диктант победы русский дом ташкент видео акция видео
диктант победы русский дом ташкент видео акция видео
Как прошел "Диктант Победы" в Русском доме в Ташкенте – видео
Эксклюзив
Более 600 человек проверили свои знания о Великой Отечественной войне на специальных площадках по всему Узбекистану.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Александра Терёхина. В Русском доме в Ташкенте прошел "Диктант Победы". В международной исторической акции приняли участие более 100 человек. Ее провели также на базе филиалов российских вузов и в общеобразовательной школе №15 города Карши, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В оффлайн режиме по Узбекистану участвовали более 600 человек. Ответить на вопросы "Диктанта Победы" можно было и онлайн.
Руководитель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что с каждым годом в мероприятии принимает участие все больше молодежи.
Алина Абзалова, студентка филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте, "Диктант Победы" пишет впервые и отмечает, что это очень интересно и познавательно.
"Что касается материала, то он был очень легкий, понятный и грамотно составлен. Мне кажется, очень важно помнить об этом, потому что это огромный вклад в будущее наших стран", – считает Алина.
Диктант проводился в формате тестов. Задания включали в себя 25 вопросов, 20 из которых — общеисторические — об основных событиях Великой Отечественной войны, памятных датах и судьбах героев и 5 — о героях из Узбекистана.
С результатами диктанта можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф по специальному коду.
О том, как прошел "Диктант Победы" в Русском доме в Ташкенте, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.