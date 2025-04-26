https://uz.sputniknews.ru/20250426/lidery-uzbekistana-azerbaydjana-obsudili-aktualnye-voprosy-dvustoronney-povestki-49052460.html
Мирзиёев и Алиев обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонней повестки
Мирзиёев и Алиев обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонней повестки
Sputnik Узбекистан
Лидеры Узбекистана и Азербайджана рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
2025-04-26T14:53+0500
2025-04-26T14:53+0500
2025-04-26T15:13+0500
азербайджан
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
узбекистан
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В ходе беседы главы двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев также с особым удовлетворением отметили продуктивную работу, проводимую в рамках Года экономической кооперации. Собеседники подчеркнули важность тщательной подготовки к запланированным в этом году саммитам на высшем уровне, включая проведение очередного заседания Межправительственной комиссии, форумов регионов и ректоров, культурных мероприятий.Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих многосторонних мероприятий, в том числе в рамках Организации тюркских государств.
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узбекистан азербайджан алиев мирзиёев телефонный разговор
узбекистан азербайджан алиев мирзиёев телефонный разговор
Мирзиёев и Алиев обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонней повестки
14:53 26.04.2025 (обновлено: 15:13 26.04.2025)
Лидеры Узбекистана и Азербайджана рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
В ходе беседы главы двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
"В центре внимания были вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года", – отметили в пресс-службе президента.
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев также с особым удовлетворением отметили продуктивную работу, проводимую в рамках Года экономической кооперации.
"Товарооборот с начала года увеличился на 20%. В активной фазе – проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и других отраслях. Совместно осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена", – говорится в сообщении.
Собеседники подчеркнули важность тщательной подготовки к запланированным в этом году саммитам на высшем уровне, включая проведение очередного заседания Межправительственной комиссии, форумов регионов и ректоров, культурных мероприятий.
Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих многосторонних мероприятий, в том числе в рамках Организации тюркских государств.