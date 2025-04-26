https://uz.sputniknews.ru/20250426/lidery-uzbekistana-azerbaydjana-obsudili-aktualnye-voprosy-dvustoronney-povestki-49052460.html

Мирзиёев и Алиев обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонней повестки

Мирзиёев и Алиев обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонней повестки

Sputnik Узбекистан

Лидеры Узбекистана и Азербайджана рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

2025-04-26T14:53+0500

2025-04-26T14:53+0500

2025-04-26T15:13+0500

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

узбекистан

телефонный разговор

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В ходе беседы главы двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев также с особым удовлетворением отметили продуктивную работу, проводимую в рамках Года экономической кооперации. Собеседники подчеркнули важность тщательной подготовки к запланированным в этом году саммитам на высшем уровне, включая проведение очередного заседания Межправительственной комиссии, форумов регионов и ректоров, культурных мероприятий.Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих многосторонних мероприятий, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

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