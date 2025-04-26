https://uz.sputniknews.ru/20250426/rossiyskie-voennye-osvobodili-kurskuyu-oblast-49053462.html

Российские военные освободили Курскую область – начальник Генштаба ВС РФ

Российские военные освободили Курскую область – начальник Генштаба ВС РФ

Sputnik Узбекистан

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область.

2025-04-26T16:30+0500

2025-04-26T16:30+0500

2025-04-26T16:32+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС России об освобождении Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.Ключевые заявления президента РФ:Из доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова:.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.

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