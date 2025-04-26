Российские военные освободили Курскую область – начальник Генштаба ВС РФ
16:30 26.04.2025 (обновлено: 16:32 26.04.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС России об освобождении Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ключевые заявления президента РФ:
Авантюра Украины полностью провалилась.
Освобождение Курской области приближает конец неонацистского режима:
"Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России".
Поражение противника создает условия для успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта.
Противник понес огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных сил ВСУ, оснащенных западной техники.
Разгромлены штурмовые подразделения и спецназ, потери противника отразятся на всей линии боевого соприкосновения.
Из доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова:.
Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт в Курской области — село Горналь.
Завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область.
Наиболее активная фаза операции по освобождению Курской области началась 6 марта.
Группировку ВСУ рассекли и уничтожали по частям.
При наступлении российской армии оборона противника обрушилась:
"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились".
Бойцы из КНДР в соответствии с договором о стратегическом партнерстве оказали значительную помощь в разгроме ВСУ.
Враг понес значительные потери — более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области.
Освобождены четыре населенных пункта в этом регионе, под контролем армии более 90 квадратных километров.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.
Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.