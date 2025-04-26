https://uz.sputniknews.ru/20250426/tashkent-vpervye-proydet-mejdunarodnaya-vystavka-ekologicheskix-texnologiy-49052007.html

В Ташкенте впервые пройдет международная выставка экологических технологий

В Ташкенте впервые пройдет международная выставка экологических технологий

Sputnik Узбекистан

Выставка соберет экспонентов из более чем 25 стран, включая Турцию, Китай, ОАЭ, Японию, Республику Корея, Саудовскую Аравию и Германию.

2025-04-26T13:42+0500

2025-04-26T13:42+0500

2025-04-26T15:16+0500

узбекистан

экология

ташкент

выставка

охрана окружающей среды

озеленение

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте в выставочном комплексе Central Asian Expo впервые пройдет Международная выставка экологических технологий Eco Expo Central Asia 2025. Об этом сообщает Минэкологии Узбекистана.Eco Expo Central Asia 2025 — первая в регионе специализированная платформа для обмена передовыми экологическими технологиями, практиками и решениями. Здесь будет продемонстрировано все – от искусственного интеллекта в экологии до решений в области водосбережения, от зеленой энергетики до экотуризма. Впервые Центральная Азия соберет экспонентов из более чем 25 стран, включая Турцию, Китай, ОАЭ, Японию, Республику Корея, Саудовскую Аравию, Германию и другие.На выставке будут представлены регионы Узбекистана с их зелеными инициативами, министерства и ведомства, активно внедряющие устойчивые практики, индустриальные образовательные учреждения, обучающие экологическому мышлению, туристические объекты, предлагающие эко-маршруты и многое другое. Особое внимание уделено разделам: Помимо основной экспозиции гостей ждут презентации экспертов и лидеров индустрии, конкурс видеороликов и фотовыставка, посвященные природному наследию страны, показ документального фильма об экологии Узбекистана, арт-экспозиции, отражающие гармонию природы и человека."В течение трех дней выставка станет площадкой, способной изменить экологическую повестку региона и открыть новые перспективы для развития предпринимательства в сфере устойчивых и экологичных технологий", – добавили в министерстве.

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