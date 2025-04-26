Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместном использовании родника Чашма
11:15 26.04.2025 (обновлено: 11:31 26.04.2025)
© Правительственный портал Республики УзбекистанСостоялось очередное Совместное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики
© Правительственный портал Республики Узбекистан
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Стороны подчеркнули, родник "Чашма" является общим достоянием народов Узбекистана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялось очередное Совместное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы.Об этом сообщает правительственный портал РУз.
Заседание прошло под председательством Премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и заместителя Председателя Кабмина КР – председателя Государственного комитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева.
В ходе переговоров утверждены Описание прохождения проектной линии узбекско-кыргызской Государственной границы с оставлением родника "Чашма" на территории Кыргызской Республики и основные условия проекта Соглашения между Правительством Узбекистана и Кабинетом Министров Кыргызстана о совместном использовании родника "Чашма".
Стороны особо отметили, что родник "Чашма" является общим достоянием народов двух республик. Достигнуты договоренности об обеспечении кыргызской стороной свободного и беспрепятственного доступа гражданам Узбекистана к указанному роднику, использования узбекской стороной двух третей фактически формируемого объема воды родника, а также согласования с узбекской стороной любых действий, способных повлиять на объем и качество водных ресурсов источника.
Стороны условились в кратчайшие сроки подписать Соглашение между Правительствами о совместном использовании родника "Чашма" и Договор об участке Государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном.
Также обсуждены общие позиции по статусу и режиму работы отдельных пунктов пропуска через узбекско-кыргызскую Государственную границу, позволяющих значительно облегчить взаимные поездки граждан и осуществление перевозок.
© Правительственный портал Республики УзбекистанСостоялось очередное Совместное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики
Состоялось очередное Совместное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики
© Правительственный портал Республики Узбекистан
Отмечена важность скорейшего подписания Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о пунктах пропуска через узбекско-кыргызскую Государственную границу от 2004 года. Стороны договорились в ближайшее время провести встречу рабочих групп из числа представителей компетентных органов двух стран.
"Принятые решения полностью соответствуют определённому Главами двух братских государств курсу по превращению Государственной границы между двумя республиками – в границу дружбы, добрососедства, мира и согласия", – подчеркнули стороны.
По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол.