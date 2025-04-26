https://uz.sputniknews.ru/20250426/uzbekistan-kyrgyzstan-sovmestnoe-ispolzovanie-rodnik-chashma-49050716.html

Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместном использовании родника Чашма

Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместном использовании родника Чашма

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули, родник "Чашма" является общим достоянием народов Узбекистана и Кыргызстана.

2025-04-26T11:15+0500

2025-04-26T11:15+0500

2025-04-26T11:31+0500

кыргызстан

узбекистан

протокол

ташкент

встреча

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялось очередное Совместное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы.Об этом сообщает правительственный портал РУз.Заседание прошло под председательством Премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и заместителя Председателя Кабмина КР – председателя Государственного комитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева.В ходе переговоров утверждены Описание прохождения проектной линии узбекско-кыргызской Государственной границы с оставлением родника "Чашма" на территории Кыргызской Республики и основные условия проекта Соглашения между Правительством Узбекистана и Кабинетом Министров Кыргызстана о совместном использовании родника "Чашма".Стороны условились в кратчайшие сроки подписать Соглашение между Правительствами о совместном использовании родника "Чашма" и Договор об участке Государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном.Также обсуждены общие позиции по статусу и режиму работы отдельных пунктов пропуска через узбекско-кыргызскую Государственную границу, позволяющих значительно облегчить взаимные поездки граждан и осуществление перевозок.Отмечена важность скорейшего подписания Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о пунктах пропуска через узбекско-кыргызскую Государственную границу от 2004 года. Стороны договорились в ближайшее время провести встречу рабочих групп из числа представителей компетентных органов двух стран.По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол.

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родник "чашма" достояние узбекистан кыргызстан