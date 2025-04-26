https://uz.sputniknews.ru/20250426/uzbekistantsy-zavoevali-4-medali-chempionat-azii-dzyudo-tayland-49055358.html

Узбекистанцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии по дзюдо в Тайланде

Узбекистанцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии по дзюдо в Тайланде

Sputnik Узбекистан

Спортсменам сборной Узбекистана удалось завоевать золотую, серебряную и бронзовые награды в разных весовых категориях.

2025-04-26T18:32+0500

2025-04-26T18:32+0500

2025-04-26T18:33+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Бангкоке 25 апреля стартовал чемпионат Азии по дзюдо. В первые дни континентального первенства узбекские спортсмены завоевали 4 медали в разных весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Так, обладателем первой медали стал спортсмен сборной Узбекистана Замохшари Бекмуродов, ставший серебряным призером. Золотой награды удостоился Шахрам Ахадов. В весовой категории -73 кг спортсмен одержал победы над всеми соперниками и добавил к своей коллекции наград титул чемпиона Азии. Кроме того, Шукуржон Аминова (-57 кг) и Арслон Тожиев (-81 кг) завоевавшие бронзовые медали, также поднялись на пьедестал почета в своих весовых категориях.Всего в континентальном первенстве за медали борются 18 дзюдоистов Узбекистана.

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