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https://uz.sputniknews.ru/20250426/uzbekistantsy-zavoevali-4-medali-chempionat-azii-dzyudo-tayland-49055358.html
Узбекистанцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии по дзюдо в Тайланде
Узбекистанцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии по дзюдо в Тайланде
Sputnik Узбекистан
Спортсменам сборной Узбекистана удалось завоевать золотую, серебряную и бронзовые награды в разных весовых категориях.
2025-04-26T18:32+0500
2025-04-26T18:33+0500
дзюдо
чемпионат азии
спорт
узбекистан
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Бангкоке 25 апреля стартовал чемпионат Азии по дзюдо. В первые дни континентального первенства узбекские спортсмены завоевали 4 медали в разных весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Так, обладателем первой медали стал спортсмен сборной Узбекистана Замохшари Бекмуродов, ставший серебряным призером. Золотой награды удостоился Шахрам Ахадов. В весовой категории -73 кг спортсмен одержал победы над всеми соперниками и добавил к своей коллекции наград титул чемпиона Азии. Кроме того, Шукуржон Аминова (-57 кг) и Арслон Тожиев (-81 кг) завоевавшие бронзовые медали, также поднялись на пьедестал почета в своих весовых категориях.Всего в континентальном первенстве за медали борются 18 дзюдоистов Узбекистана.
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дзюдо бангкок медаль золото серебро бронза чемпионат азии
дзюдо бангкок медаль золото серебро бронза чемпионат азии

Узбекистанцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии по дзюдо в Тайланде

18:32 26.04.2025 (обновлено: 18:33 26.04.2025)
© НОК Узбекистана Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2025
© НОК Узбекистана
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Спортсменам сборной Узбекистана удалось завоевать золотую, серебряную и бронзовые награды в разных весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Бангкоке 25 апреля стартовал чемпионат Азии по дзюдо. В первые дни континентального первенства узбекские спортсмены завоевали 4 медали в разных весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Так, обладателем первой медали стал спортсмен сборной Узбекистана Замохшари Бекмуродов, ставший серебряным призером.

"Наш соотечественник, выступавший в весовой категории -66 кг, до выхода в финал одолел нескольких титулованных соперников. Однако в решающем поединке за золотую медаль он уступил действующему чемпиону мира из Японии Рёме Танака в дополнительное время", – говорится в сообщении.

© НОК УзбекистанаУзбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2025
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
© НОК Узбекистана
"Сегодняшний день чемпионата Азии по дзюдо в Бангкоке прошел удачно для сборной Узбекистана. Наши спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали", – отметили в НОК.
Золотой награды удостоился Шахрам Ахадов. В весовой категории -73 кг спортсмен одержал победы над всеми соперниками и добавил к своей коллекции наград титул чемпиона Азии.
© НОК Узбекистана Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2025
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
© НОК Узбекистана
Кроме того, Шукуржон Аминова (-57 кг) и Арслон Тожиев (-81 кг) завоевавшие бронзовые медали, также поднялись на пьедестал почета в своих весовых категориях.
© НОК Узбекистана Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2025
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
© НОК Узбекистана
Всего в континентальном первенстве за медали борются 18 дзюдоистов Узбекистана.
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