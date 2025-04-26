Узбекистанцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии по дзюдо в Тайланде
18:32 26.04.2025 (обновлено: 18:33 26.04.2025)
© НОК Узбекистана Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
© НОК Узбекистана
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Спортсменам сборной Узбекистана удалось завоевать золотую, серебряную и бронзовые награды в разных весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Бангкоке 25 апреля стартовал чемпионат Азии по дзюдо. В первые дни континентального первенства узбекские спортсмены завоевали 4 медали в разных весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Так, обладателем первой медали стал спортсмен сборной Узбекистана Замохшари Бекмуродов, ставший серебряным призером.
"Наш соотечественник, выступавший в весовой категории -66 кг, до выхода в финал одолел нескольких титулованных соперников. Однако в решающем поединке за золотую медаль он уступил действующему чемпиону мира из Японии Рёме Танака в дополнительное время", – говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаУзбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
© НОК Узбекистана
"Сегодняшний день чемпионата Азии по дзюдо в Бангкоке прошел удачно для сборной Узбекистана. Наши спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали", – отметили в НОК.
Золотой награды удостоился Шахрам Ахадов. В весовой категории -73 кг спортсмен одержал победы над всеми соперниками и добавил к своей коллекции наград титул чемпиона Азии.
© НОК Узбекистана Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
© НОК Узбекистана
Кроме того, Шукуржон Аминова (-57 кг) и Арслон Тожиев (-81 кг) завоевавшие бронзовые медали, также поднялись на пьедестал почета в своих весовых категориях.
© НОК Узбекистана Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
Узбекские спортсмены завоевали медали на ЧА в Бангкоке.
© НОК Узбекистана
Всего в континентальном первенстве за медали борются 18 дзюдоистов Узбекистана.