https://uz.sputniknews.ru/20250426/v-eek-rasskazali-o-znachenii-tamojennogo-regulirovaniya-v-razvitii-evraziyskoy-integratsii-49053176.html

В ЕЭК призвали к таможенной интеграции в рамках ЕАЭС – подробности

В ЕЭК призвали к таможенной интеграции в рамках ЕАЭС – подробности

Sputnik Узбекистан

Речь идет о цифровизации, взаимодействии с бизнесом, международной интеграции и cовершенствовании законодательства.

2025-04-26T15:44+0500

2025-04-26T15:44+0500

2025-04-26T15:57+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

таможня

еэк

цифровизация

бизнес

законодательство

интеграция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/19/15860015_0:262:2971:1933_1920x0_80_0_0_45cd30099ddb169e59350135ab29bfbc.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов выступил на научно-практической конференции "Таможня: вчера, сегодня, завтра", где рассказал об актуальных вопросах таможенного регулирования в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В частности обсуждены вопросы цифровизации, взаимодействия с бизнесом, международной интеграции и cовершенствования законодательства в этой области. По словам Давыдова, всемирный опыт показывает, что интеграционные процессы могут быть успешными лишь при условии тесного сотрудничества стран-участниц в области таможенного регулирования. А одной из основных задач таможни является упрощение и ускорение процедур торговли, что в итоге приводит к снижению издержек, увеличению объемов взаимной торговли и созданию комфортной бизнес-среды.Сегодня таможенные органы активно внедряют современные технологии, такие как электронная декларация и автоматизированные системы контроля, что позволяет значительно улучшить эффективность работы и уменьшить время обработки грузов на границах. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для бизнеса, стимулирует инвестиции и создает благоприятные условия для развития экономики стран-участниц евразийских интеграционных объединений.В преддверии Дня Победы министр отдельное внимание уделил вкладу таможенников в достижение победы в Великой Отечественной Войне. Он подчеркнул, что основные маршруты поставки товаров во время войны проходили через Дальний Восток и Иран, что в целом соответствует активно развиваемым международным коридорам "Запад-Восток" и "Север-Юг"

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк еаэс таможня бизнес интеграция