https://uz.sputniknews.ru/20250426/v-eek-rasskazali-o-znachenii-tamojennogo-regulirovaniya-v-razvitii-evraziyskoy-integratsii-49053176.html
В ЕЭК призвали к таможенной интеграции в рамках ЕАЭС – подробности
В ЕЭК призвали к таможенной интеграции в рамках ЕАЭС – подробности
Sputnik Узбекистан
Речь идет о цифровизации, взаимодействии с бизнесом, международной интеграции и cовершенствовании законодательства.
2025-04-26T15:44+0500
2025-04-26T15:44+0500
2025-04-26T15:57+0500
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интеграция
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов выступил на научно-практической конференции "Таможня: вчера, сегодня, завтра", где рассказал об актуальных вопросах таможенного регулирования в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В частности обсуждены вопросы цифровизации, взаимодействия с бизнесом, международной интеграции и cовершенствования законодательства в этой области. По словам Давыдова, всемирный опыт показывает, что интеграционные процессы могут быть успешными лишь при условии тесного сотрудничества стран-участниц в области таможенного регулирования. А одной из основных задач таможни является упрощение и ускорение процедур торговли, что в итоге приводит к снижению издержек, увеличению объемов взаимной торговли и созданию комфортной бизнес-среды.Сегодня таможенные органы активно внедряют современные технологии, такие как электронная декларация и автоматизированные системы контроля, что позволяет значительно улучшить эффективность работы и уменьшить время обработки грузов на границах. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для бизнеса, стимулирует инвестиции и создает благоприятные условия для развития экономики стран-участниц евразийских интеграционных объединений.В преддверии Дня Победы министр отдельное внимание уделил вкладу таможенников в достижение победы в Великой Отечественной Войне. Он подчеркнул, что основные маршруты поставки товаров во время войны проходили через Дальний Восток и Иран, что в целом соответствует активно развиваемым международным коридорам "Запад-Восток" и "Север-Юг"
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еэк еаэс таможня бизнес интеграция
еэк еаэс таможня бизнес интеграция
В ЕЭК призвали к таможенной интеграции в рамках ЕАЭС – подробности
15:44 26.04.2025 (обновлено: 15:57 26.04.2025)
Речь идет о цифровизации, взаимодействии с бизнесом, международной интеграции и cовершенствовании законодательства.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов выступил на научно-практической конференции "Таможня: вчера, сегодня, завтра", где рассказал об актуальных вопросах таможенного регулирования в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В частности обсуждены вопросы цифровизации, взаимодействия с бизнесом, международной интеграции и cовершенствования законодательства в этой области. По словам Давыдова, всемирный опыт показывает, что интеграционные процессы могут быть успешными лишь при условии тесного сотрудничества стран-участниц в области таможенного регулирования.
А одной из основных задач таможни является упрощение и ускорение процедур торговли, что в итоге приводит к снижению издержек, увеличению объемов взаимной торговли и созданию комфортной бизнес-среды.
Сегодня таможенные органы активно внедряют современные технологии, такие как электронная декларация и автоматизированные системы контроля, что позволяет значительно улучшить эффективность работы и уменьшить время обработки грузов на границах.
Это, в свою очередь, открывает новые возможности для бизнеса, стимулирует инвестиции и создает благоприятные условия для развития экономики стран-участниц евразийских интеграционных объединений.
"У нас по Договору о ЕАЭС единое таможенное регулирование, единая таможенная территория, единый режим торговли товарами с третьими странами, и нам надо стремиться к унификации. Это вопрос и международной конкурентоспособности нашего Союза как единой таможенной территории, ее транзитного потенциала. Одна седьмая часть суши – это Евразийский союз, это мост между Китаем и Европой. Все-таки эти наши географические преимущества надо в полной мере реализовывать", – отметил Давыдов.
В преддверии Дня Победы министр отдельное внимание уделил вкладу таможенников в достижение победы в Великой Отечественной Войне. Он подчеркнул, что основные маршруты поставки товаров во время войны проходили через Дальний Восток и Иран, что в целом соответствует активно развиваемым международным коридорам "Запад-Восток" и "Север-Юг"