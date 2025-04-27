https://uz.sputniknews.ru/20250427/mirziyoev-pozdravil-uchastnikov-mejdunarodnogo-festivalya-iskusstva-baxshi-49062013.html
Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши
Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши
Sputnik Узбекистан
В Хиве открылся IV Международный фестиваль искусств бахши
2025-04-27T11:00+0500
2025-04-27T11:00+0500
2025-04-27T11:00+0500
культура
узбекистан
хорезмская область
хива
фестиваль
поздравление
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши, открывшегося в Хиве, сообщает пресс-служба главы республики.Выходцы из Хорезма, народные бахши Узбекистана Бола бахши – Курбонназар Абдуллаев, Каландар бахши – Рузимбой Норматов, Абдулла Курбонназаров, Етмишбой Абдуллаев, обладающие ярким голосом и поэтическим даром возвышенно исполняли народные дастаны, такие как "Ошик Гариб ва Шохсанам", "Гуругли", "Авазхон", "Алпамыш" и "Хирмондали", и сегодня мы с глубокой благодарностью отмечаем достойное место этих произведений в нашей духовной сокровищнице как бесценного наследия национальной культуры, отметил президент.Он пожелал творческих успехов нынешним продолжателям искусства бахши, всем участникам, а также работе международной научно-практической конференции, которая пройдет в рамках фестиваля.
узбекистан
хорезмская область
хива
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мирзиёев поздравление участники фестиваль бахши
мирзиёев поздравление участники фестиваль бахши
Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши
В Хиве открылся IV Международный фестиваль искусств бахши.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши, открывшегося в Хиве, сообщает
пресс-служба главы республики.
"Выражаю искреннюю признательность, глубокое уважение и самые добрые пожелания участвующим в сегодняшнем празднике искусства представителям авторитетных международных организаций и братских стран, мастерам народного творчества, известным деятелям культуры и искусств из более 40 государств мира. Школа сказителей этого края имеет очень древнюю и богатую историю, и не будет преувеличением сказать, что именно из этой "большой реки" черпают силу известные на весь мир классические песни, мелодии, красивые танцы, такие как лазги", — говорится в тексте поздравления.
Выходцы из Хорезма, народные бахши Узбекистана Бола бахши – Курбонназар Абдуллаев, Каландар бахши – Рузимбой Норматов, Абдулла Курбонназаров, Етмишбой Абдуллаев, обладающие ярким голосом и поэтическим даром возвышенно исполняли народные дастаны, такие как "Ошик Гариб ва Шохсанам", "Гуругли", "Авазхон", "Алпамыш" и "Хирмондали", и сегодня мы с глубокой благодарностью отмечаем достойное место этих произведений в нашей духовной сокровищнице как бесценного наследия национальной культуры, отметил президент.
Он пожелал творческих успехов нынешним продолжателям искусства бахши, всем участникам, а также работе международной научно-практической конференции, которая пройдет в рамках фестиваля.