https://uz.sputniknews.ru/20250427/natsionalnyy-pavilon-uzbekistana-otkryli-v-shanxae-49060856.html

Национальный павильон Узбекистана открыли в Шанхае

Национальный павильон Узбекистана открыли в Шанхае

Sputnik Узбекистан

Участникам мероприятия рассказали о социально-экономическом развитии, инвестиционном и туристическом потенциале РУз, а также проектах, предлагаемые к совместной реализации

2025-04-27T14:35+0500

2025-04-27T14:35+0500

2025-04-27T14:35+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

экономика

инвестиции

шанхай

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Шанхае состоялась церемония открытия Национального павильона Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Участникам мероприятия, объединившего 150 крупных местных компаний, представили информацию о социально-экономическом развитии, инвестиционном и туристическом потенциале Узбекистана, а также проектах, предлагаемых к совместной реализации.Представитель компании "Shanghai Waigaoqiao Group" Чэнь Бин заявил, что Узбекистан считается одним из самых привлекательных мест для инвестиций в мире.Национальный павильон РУз в Шанхае создан как площадка для живого диалога между странами. Чэнь Бин выразил уверенность, что он послужит реализации огромного потенциала двусторонних отношений.В свою очередь, китайские предприниматели, успешно работающие в Узбекистане, рассказали возможностях и условиях, созданных в республике для иностранных инвесторов, таможенных, налоговых и транспортно-логистических льготах, предоставляемых государством.Также состоялась чайная церемония, посвященная открытию павильона Узбекистана "Чайные традиции Шелкового пути – Узбекистан-Китай в одной чашке".

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