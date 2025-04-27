https://uz.sputniknews.ru/20250427/natsionalnyy-pavilon-uzbekistana-otkryli-v-shanxae-49060856.html
Национальный павильон Узбекистана открыли в Шанхае
Национальный павильон Узбекистана открыли в Шанхае
Sputnik Узбекистан
Участникам мероприятия рассказали о социально-экономическом развитии, инвестиционном и туристическом потенциале РУз, а также проектах, предлагаемые к совместной реализации
2025-04-27T14:35+0500
2025-04-27T14:35+0500
2025-04-27T14:35+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
экономика
инвестиции
шанхай
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34928970_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef6845089bdce232b80285a53a17d275.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Шанхае состоялась церемония открытия Национального павильона Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Участникам мероприятия, объединившего 150 крупных местных компаний, представили информацию о социально-экономическом развитии, инвестиционном и туристическом потенциале Узбекистана, а также проектах, предлагаемых к совместной реализации.Представитель компании "Shanghai Waigaoqiao Group" Чэнь Бин заявил, что Узбекистан считается одним из самых привлекательных мест для инвестиций в мире.Национальный павильон РУз в Шанхае создан как площадка для живого диалога между странами. Чэнь Бин выразил уверенность, что он послужит реализации огромного потенциала двусторонних отношений.В свою очередь, китайские предприниматели, успешно работающие в Узбекистане, рассказали возможностях и условиях, созданных в республике для иностранных инвесторов, таможенных, налоговых и транспортно-логистических льготах, предоставляемых государством.Также состоялась чайная церемония, посвященная открытию павильона Узбекистана "Чайные традиции Шелкового пути – Узбекистан-Китай в одной чашке".
узбекистан
шанхай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34928970_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7a2da1d48af0c1b893c8bc4ed7baad34.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
национальный павильон узбекистан открытие шанхай
национальный павильон узбекистан открытие шанхай
Национальный павильон Узбекистана открыли в Шанхае
Участникам мероприятия рассказали о социально-экономическом развитии, инвестиционном и туристическом потенциале РУз, а также проектах, предлагаемые к совместной реализации.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
В Шанхае состоялась церемония открытия Национального павильона Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Участникам мероприятия, объединившего 150 крупных местных компаний, представили информацию о социально-экономическом развитии, инвестиционном и туристическом потенциале Узбекистана, а также проектах, предлагаемых к совместной реализации.
Представитель компании "Shanghai Waigaoqiao Group" Чэнь Бин заявил, что Узбекистан считается одним из самых привлекательных мест для инвестиций в мире.
Национальный павильон РУз в Шанхае создан как площадка для живого диалога между странами. Чэнь Бин выразил уверенность, что он послужит реализации огромного потенциала двусторонних отношений.
В свою очередь, китайские предприниматели, успешно работающие в Узбекистане, рассказали возможностях и условиях, созданных в республике для иностранных инвесторов, таможенных, налоговых и транспортно-логистических льготах, предоставляемых государством.
Также состоялась чайная церемония, посвященная открытию павильона Узбекистана "Чайные традиции Шелкового пути – Узбекистан-Китай в одной чашке".