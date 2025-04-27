СВО: Российские бойцы ударили по складам боеприпасов со снарядами для HIMARS
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
© Sputnik / Александр Гальперин/
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Кроме того, армия РФ открыла огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.Российские военные ударили по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе, с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также военнослужащие РФ открыли огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах.
За сутки средства ПВО уничтожили:
управляемую авиабомбу JDAM;
два реактивных снаряда для HIMARS;
две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200;
124 беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет,
283 вертолета, 53 945 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 064 танка и других боевых бронированных машины, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.
283 вертолета, 53 945 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 064 танка и других боевых бронированных машины, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.