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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250427/rossiyskie-boytsy-udarili-po-skladam-boepripasov-so-snaryadami-dlya-himars-49065489.html
СВО: Российские бойцы ударили по складам боеприпасов со снарядами для HIMARS
СВО: Российские бойцы ударили по складам боеприпасов со снарядами для HIMARS
Sputnik Узбекистан
Кроме того, армия РФ открыла огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах
2025-04-27T16:30+0500
2025-04-27T16:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.Российские военные ударили по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны РФ.Также военнослужащие РФ открыли огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах.За сутки средства ПВО уничтожили:Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет,283 вертолета, 53 945 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 064 танка и других боевых бронированных машины, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.
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сво россия бойцы склады боеприпасы
сво россия бойцы склады боеприпасы

СВО: Российские бойцы ударили по складам боеприпасов со снарядами для HIMARS

16:30 27.04.2025
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2025
© Sputnik / Александр Гальперин
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Кроме того, армия РФ открыла огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.Российские военные ударили по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе, с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также военнослужащие РФ открыли огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах.
За сутки средства ПВО уничтожили:
управляемую авиабомбу JDAM;
два реактивных снаряда для HIMARS;
две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200;
124 беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет,
283 вертолета, 53 945 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 064 танка и других боевых бронированных машины, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.
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