https://uz.sputniknews.ru/20250427/rossiyskie-boytsy-udarili-po-skladam-boepripasov-so-snaryadami-dlya-himars-49065489.html

СВО: Российские бойцы ударили по складам боеприпасов со снарядами для HIMARS

СВО: Российские бойцы ударили по складам боеприпасов со снарядами для HIMARS

Sputnik Узбекистан

Кроме того, армия РФ открыла огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах

2025-04-27T16:30+0500

2025-04-27T16:30+0500

2025-04-27T16:30+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.Российские военные ударили по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны РФ.Также военнослужащие РФ открыли огонь по пунктам временной дислокации противника в 168 районах.За сутки средства ПВО уничтожили:Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет,283 вертолета, 53 945 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 064 танка и других боевых бронированных машины, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.

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