Узбекистан и Башкортостан планируют создать совместный технопарк
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанСостоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Башкирская сторона также заинтересована в открытии торгового дома в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан планируют создать совместный технопарк на территории республики, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.
В ходе встречи в Ташкенте глава МИПТ Лазиз Кудратов и заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанСостоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым.
Состоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
"Обсуждены планы по созданию совместного технопарка на территории Узбекистана для размещения башкирских компаний, а также выражена заинтересованность башкирской стороны в открытии торгового дома в нашей стране", — говорится в сообщении.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанСостоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым.
Состоялась встреча Лазиза Кудратова с заместителем Премьер-министра — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Стороны отметили рост товарооборота между областями Узбекистана и Башкортостаном на 11,8% по итогам 2024 года и договорились об организации экспортных поставок плодоовощной и текстильной продукции в этот российский регион.
Также речь шла о сотрудничестве в сферах станкостроения, легкой промышленности, обмена кадрами и технологиями, добавили в пресс-службе.
Узбекистан и Россия активно взаимодействуют в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташобласти началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023-го аналогичный технопарк открыли в Джизакской области. Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе прошлого года ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.