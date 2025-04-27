https://uz.sputniknews.ru/20250427/uzbekistan-i-bashkortostan-planiruyut-sozdat-sovmestnyy-texnopark-49059573.html

Узбекистан и Башкортостан планируют создать совместный технопарк

Узбекистан и Башкортостан планируют создать совместный технопарк

Sputnik Узбекистан

Башкирская сторона также заинтересована в открытии торгового дома в Узбекистане

2025-04-27T09:50+0500

2025-04-27T09:50+0500

2025-04-27T09:50+0500

узбекистан

россия

башкортостан

регион

сотрудничество

технопарк

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан планируют создать совместный технопарк на территории республики, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.В ходе встречи в Ташкенте глава МИПТ Лазиз Кудратов и заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.Стороны отметили рост товарооборота между областями Узбекистана и Башкортостаном на 11,8% по итогам 2024 года и договорились об организации экспортных поставок плодоовощной и текстильной продукции в этот российский регион.Также речь шла о сотрудничестве в сферах станкостроения, легкой промышленности, обмена кадрами и технологиями, добавили в пресс-службе.Узбекистан и Россия активно взаимодействуют в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташобласти началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023-го аналогичный технопарк открыли в Джизакской области. Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе прошлого года ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.

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