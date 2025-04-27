https://uz.sputniknews.ru/20250427/uzbekistan-i-tatarstan-dogovorilis-o-realizatsii-ryada-proektov-49066003.html
Узбекистан и Татарстан договорились о реализации ряда проектов – подробности
Узбекистан и Татарстан договорились о реализации ряда проектов – подробности
Sputnik Узбекистан
В ходе визита Рустама Минниханова в Бухару подписаны соответствующие соглашения
2025-04-27T18:10+0500
2025-04-27T18:10+0500
2025-04-27T18:10+0500
экономика
узбекистан
татарстан
сотрудничество
рустам минниханов
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бухарская область
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан и Татарстан договорились о реализации проектов по производству стройматериалов, воздушных фильтров ДВС для автомобилей, оборудования для горнодобывающей отрасли, алюминиевого порошка и другой продукции. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Бухарской области.В ходе рабочего визита в Узбекистан Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил площадки Специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности".Этот объект возводят в сотрудничестве с Республикой Татарстан по поручению президента Узбекистана.На данный момент на площадке завершено строительство производственных корпусов. Сейчас администрация Бухарского комплекса развития промышленности организовывает презентации с выездом в разные страны.Общая сумма инвестиций в парк составляет $400 млн.В рамках визита подписали ряд соглашений в целях развития промышленного и экспортного потенциала региона, привлечения прямых иностранных инвестиций, организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью.В ходе переговоров Рустама Минниханова с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, стороны отдельно остановились на вопросе привлечения инвесторов.Минниханов обратил внимание, что важно создать целую экосистему, что бы инвестор выбрал именно эту площадку. В частности, построить жилье, создать учебные центры, чтобы можно было готовить квалифицированные кадры для предприятий. Кроме того, он предложил изучить, какой импорт сегодня поступает в Узбекистан, чтобы целенаправленно работать по привлечению инвесторов именно в этом направлении и производить продукцию у себя.Также Рустам Минниханов посетил площадки индустриального парка на территории СЭЗ "Навои". На объекте идут строительные работы, монтируют сендвич-панели, укладывают наружные сети, возводят второй КПП.
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узбекистан татарстан реализация проекты рустам минниханов бухара соглашения
узбекистан татарстан реализация проекты рустам минниханов бухара соглашения
Узбекистан и Татарстан договорились о реализации ряда проектов – подробности
В ходе визита Рустама Минниханова в Бухару подписаны соответствующие соглашения.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Узбекистан и Татарстан договорились о реализации проектов по производству стройматериалов, воздушных фильтров ДВС для автомобилей, оборудования для горнодобывающей отрасли, алюминиевого порошка и другой продукции. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Бухарской области.
В ходе рабочего визита в Узбекистан Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил площадки Специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности".
Этот объект возводят в сотрудничестве с Республикой Татарстан по поручению президента Узбекистана.
На данный момент на площадке завершено строительство производственных корпусов. Сейчас администрация Бухарского комплекса развития промышленности организовывает презентации с выездом в разные страны.
Общая сумма инвестиций в парк составляет $400 млн.
В рамках визита подписали ряд соглашений в целях развития промышленного и экспортного потенциала региона, привлечения прямых иностранных инвестиций, организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
В ходе переговоров Рустама Минниханова с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, стороны отдельно остановились на вопросе привлечения инвесторов.
Минниханов обратил внимание, что важно создать целую экосистему, что бы инвестор выбрал именно эту площадку. В частности, построить жилье, создать учебные центры, чтобы можно было готовить квалифицированные кадры для предприятий. Кроме того, он предложил изучить, какой импорт сегодня поступает в Узбекистан, чтобы целенаправленно работать по привлечению инвесторов именно в этом направлении и производить продукцию у себя.
Также Рустам Минниханов посетил
площадки индустриального парка на территории СЭЗ "Навои". На объекте идут строительные работы, монтируют сендвич-панели, укладывают наружные сети, возводят второй КПП.