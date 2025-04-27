Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250427/vrach-raskryla-polzu-teploy-vody-pri-prostude-49060513.html
Врач раскрыла пользу теплой воды при простуде
Врач раскрыла пользу теплой воды при простуде
Sputnik Узбекистан
Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями
2025-04-27T22:03+0500
2025-04-27T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
питание
простуда
вода
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/1c/22423550_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_eacb800e2eb0192a7f45df3acff639d9.jpg
Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.Также она рассказала о пользе холодной воды: 4-15 градусов Цельсия. Такая вода способна быстро охладить тело при перегреве, однако может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20%.В заключение медик предупредила, что при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/1c/22423550_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_659d59429566ebe8d82586399f8e1517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врач вода польза простуда
врач вода польза простуда

Врач раскрыла пользу теплой воды при простуде

22:03 27.04.2025
© SondemСтакан чистой питьевой воды
Стакан чистой питьевой воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2025
© Sondem
Подписаться
Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями.
Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.
"Теплая вода, 35-40 градусов Цельсия, улучшает пищеварение, стимулируя перистальтику кишечника, а также снижает вязкость крови. Теплая вода рекомендована при простуде, она смягчает горло и выводит мокроту", — пояснила специалист.
Также она рассказала о пользе холодной воды: 4-15 градусов Цельсия. Такая вода способна быстро охладить тело при перегреве, однако может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20%.
"Горячая вода — от 50 до 60 градусов Цельсия. В Китае считается, что горячая вода "балансирует энергию Ян" и нейтрализует патогены. Отчасти это правда, научно доказано, что горячая вода уничтожает бактерии в ЖКТ", — отметила Тен.
В заключение медик предупредила, что при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0