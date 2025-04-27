https://uz.sputniknews.ru/20250427/vrach-raskryla-polzu-teploy-vody-pri-prostude-49060513.html

Врач раскрыла пользу теплой воды при простуде

Врач раскрыла пользу теплой воды при простуде

Sputnik Узбекистан

Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями

2025-04-27T22:03+0500

2025-04-27T22:03+0500

2025-04-27T22:03+0500

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Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.Также она рассказала о пользе холодной воды: 4-15 градусов Цельсия. Такая вода способна быстро охладить тело при перегреве, однако может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20%.В заключение медик предупредила, что при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями.

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