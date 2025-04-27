https://uz.sputniknews.ru/20250427/vrach-raskryla-polzu-teploy-vody-pri-prostude-49060513.html
Врач раскрыла пользу теплой воды при простуде
Врач раскрыла пользу теплой воды при простуде
Sputnik Узбекистан
Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями
2025-04-27T22:03+0500
2025-04-27T22:03+0500
2025-04-27T22:03+0500
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Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.Также она рассказала о пользе холодной воды: 4-15 градусов Цельсия. Такая вода способна быстро охладить тело при перегреве, однако может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20%.В заключение медик предупредила, что при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями.
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MIA „Rossiya Segodnya“
врач вода польза простуда
врач вода польза простуда
Врач раскрыла пользу теплой воды при простуде
Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями.
Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.
"Теплая вода, 35-40 градусов Цельсия, улучшает пищеварение, стимулируя перистальтику кишечника, а также снижает вязкость крови. Теплая вода рекомендована при простуде, она смягчает горло и выводит мокроту", — пояснила специалист.
Также она рассказала о пользе холодной воды: 4-15 градусов Цельсия. Такая вода способна быстро охладить тело при перегреве, однако может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20%.
"Горячая вода — от 50 до 60 градусов Цельсия. В Китае считается, что горячая вода "балансирует энергию Ян" и нейтрализует патогены. Отчасти это правда, научно доказано, что горячая вода уничтожает бактерии в ЖКТ", — отметила Тен.
В заключение медик предупредила, что при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями.