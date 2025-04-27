https://uz.sputniknews.ru/20250427/xudojestvennaya-gimnastika-taxmina-ikromova-zavoevala-zoloto-na-etape-kubka-mira-49062502.html

Художественная гимнастика: Тахмина Икромова завоевала золото на этапе Кубка мира

Художественная гимнастика: Тахмина Икромова завоевала золото на этапе Кубка мира

Sputnik Узбекистан

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, вручили первые комплекты медалей. 27.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-27T12:10+0500

2025-04-27T12:10+0500

2025-04-27T12:10+0500

спорт

узбекистан

ташкент

гимнастика

тахмина икромова

кубок мира

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1b/49061017_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_97168f21a8a795921f66f384bd83cc92.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистанка Тахмина Икромова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба НОК.На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, были вручены первые комплекты медалей.ПобедителиИндивидуальные упражнения, многоборье:Групповые упражнения, многоборье:Сегодня назовут имена медалисток в отдельных программах, добавили в пресс-службе.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, узбекистан, ташкент, гимнастика, тахмина икромова, кубок мира