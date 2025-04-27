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Художественная гимнастика: Тахмина Икромова завоевала золото на этапе Кубка мира
Художественная гимнастика: Тахмина Икромова завоевала золото на этапе Кубка мира
Sputnik Узбекистан
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, вручили первые комплекты медалей. 27.04.2025, Sputnik Узбекистан
2025-04-27T12:10+0500
2025-04-27T12:10+0500
2025-04-27T12:10+0500
спорт
узбекистан
ташкент
гимнастика
тахмина икромова
кубок мира
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистанка Тахмина Икромова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба НОК.На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, были вручены первые комплекты медалей.ПобедителиИндивидуальные упражнения, многоборье:Групповые упражнения, многоборье:Сегодня назовут имена медалисток в отдельных программах, добавили в пресс-службе.
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спорт, узбекистан, ташкент, гимнастика, тахмина икромова, кубок мира
спорт, узбекистан, ташкент, гимнастика, тахмина икромова, кубок мира
Художественная гимнастика: Тахмина Икромова завоевала золото на этапе Кубка мира
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, вручили первые комплекты медалей.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik
. Узбекистанка Тахмина Икромова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает
пресс-служба НОК.
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, были вручены первые комплекты медалей.
“В многоборье Тахмина Икромова обошла Олимпийскую чемпионку и завоевала золотую медаль, а в групповых упражнениях команда в составе Эвелины Атальянц, Мафтуны Заировой, Адели Файзулиной, Мумтазабону Исхокзоды, Амалии Мамедовой и Иродахон Садыковой удостоилась серебряной награды”, — говорится в сообщении.
Индивидуальные упражнения, многоборье:
Тахмина Икромова (Узбекистан);
Дарья Варфоломеев (Германия);
Лилиана Левинска (Польша).
Групповые упражнения, многоборье:
Сегодня назовут имена медалисток в отдельных программах, добавили в пресс-службе.