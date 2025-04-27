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https://uz.sputniknews.ru/20250427/xudojestvennaya-gimnastika-taxmina-ikromova-zavoevala-zoloto-na-etape-kubka-mira-49062502.html
Художественная гимнастика: Тахмина Икромова завоевала золото на этапе Кубка мира
Художественная гимнастика: Тахмина Икромова завоевала золото на этапе Кубка мира
Sputnik Узбекистан
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, вручили первые комплекты медалей. 27.04.2025, Sputnik Узбекистан
2025-04-27T12:10+0500
2025-04-27T12:10+0500
спорт
узбекистан
ташкент
гимнастика
тахмина икромова
кубок мира
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистанка Тахмина Икромова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба НОК.На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, были вручены первые комплекты медалей.ПобедителиИндивидуальные упражнения, многоборье:Групповые упражнения, многоборье:Сегодня назовут имена медалисток в отдельных программах, добавили в пресс-службе.
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спорт, узбекистан, ташкент, гимнастика, тахмина икромова, кубок мира
спорт, узбекистан, ташкент, гимнастика, тахмина икромова, кубок мира

Художественная гимнастика: Тахмина Икромова завоевала золото на этапе Кубка мира

12:10 27.04.2025
© НОКТахмина Икромова обошла Олимпийскую чемпионку в многоборье
Тахмина Икромова обошла Олимпийскую чемпионку в многоборье - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2025
© НОК
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На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, вручили первые комплекты медалей.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистанка Тахмина Икромова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба НОК.
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, были вручены первые комплекты медалей.

“В многоборье Тахмина Икромова обошла Олимпийскую чемпионку и завоевала золотую медаль, а в групповых упражнениях команда в составе Эвелины Атальянц, Мафтуны Заировой, Адели Файзулиной, Мумтазабону Исхокзоды, Амалии Мамедовой и Иродахон Садыковой удостоилась серебряной награды”, — говорится в сообщении.

© НОКТахмина Икромова обошла Олимпийскую чемпионку в многоборье
Тахмина Икромова обошла Олимпийскую чемпионку в многоборье - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2025
Тахмина Икромова обошла Олимпийскую чемпионку в многоборье
© НОК
Победители
Индивидуальные упражнения, многоборье:
Тахмина Икромова (Узбекистан);
Дарья Варфоломеев (Германия);
Лилиана Левинска (Польша).
Групповые упражнения, многоборье:
Польша;
Узбекистан;
Китай.
Сегодня назовут имена медалисток в отдельных программах, добавили в пресс-службе.
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