https://uz.sputniknews.ru/20250428/bezvizovyy-rejim-s-oae-prodoljaet-deystvovat-49067223.html
МИД Узбекистана: безвизовый режим с ОАЭ продолжает действовать
МИД Узбекистана: безвизовый режим с ОАЭ продолжает действовать
Sputnik Узбекистан
Ранее в соцсетях появились сообщения о вводе Объединенными Арабскими Эмиратами запрета на въезд граждан РУз. На днях эта страна предупредила о возможном пересмотре условий безвизового режима
2025-04-28T09:50+0500
2025-04-28T09:50+0500
2025-04-28T09:53+0500
политика
мид узбекистана
безвизовый режим
оаэ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b19bb4597b37bdb97f62620f803c58c.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Безвизовый режим с ОАЭ продолжает действовать, сообщает МИД Узбекистана.Ранее в соцсетях появилась информация о вводе Объединенными Арабскими Эмиратами запрета на въезд граждан РУз.Во внешнеполитическом ведомстве ее назвали "безосновательной и фейковой", призвав граждан доверять только официальным и проверенным источникам.На днях ОАЭ предупредили о возможном пересмотре условий безвизового режима.Это связано с тем, что недавно в Дубае произошло столкновение между двумя группировками, сформированными из узбекистанцев. По неофициальным данным, задержали 40 человек. Эмиратская сторона заявила о задержании 15 граждан РУз.Инцидент закончился поножовщиной. Один человек погиб, еще один впал в кому.
оаэ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3994b24b42aeb6bd3017e91ea173925.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид узбекистан безвизовый режим оаэ
мид узбекистан безвизовый режим оаэ
МИД Узбекистана: безвизовый режим с ОАЭ продолжает действовать
09:50 28.04.2025 (обновлено: 09:53 28.04.2025)
Ранее в соцсетях появились сообщения о вводе Объединенными Арабскими Эмиратами запрета на въезд граждан РУз. На днях эта страна предупредила о возможном пересмотре условий безвизового режима.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik
. Безвизовый режим с ОАЭ продолжает действовать, сообщает
МИД Узбекистана.
Ранее в соцсетях появилась информация о вводе Объединенными Арабскими Эмиратами запрета на въезд граждан РУз.
Во внешнеполитическом ведомстве ее назвали "безосновательной и фейковой", призвав граждан доверять только официальным и проверенным источникам.
“Действующий безвизовый режим между Узбекистаном и ОАЭ остается в силе. Официальные источники не предоставили никакой информации о введении таких мер”, — говорится в сообщении.
На днях ОАЭ предупредили о возможном пересмотре условий безвизового режима.
Это связано с тем, что недавно в Дубае произошло столкновение между двумя группировками, сформированными из узбекистанцев. По неофициальным данным, задержали 40 человек. Эмиратская сторона заявила о задержании 15 граждан РУз.
Инцидент закончился поножовщиной. Один человек погиб, еще один впал в кому.