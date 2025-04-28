https://uz.sputniknews.ru/20250428/bezvizovyy-rejim-s-oae-prodoljaet-deystvovat-49067223.html

МИД Узбекистана: безвизовый режим с ОАЭ продолжает действовать

МИД Узбекистана: безвизовый режим с ОАЭ продолжает действовать

Sputnik Узбекистан

Ранее в соцсетях появились сообщения о вводе Объединенными Арабскими Эмиратами запрета на въезд граждан РУз. На днях эта страна предупредила о возможном пересмотре условий безвизового режима

2025-04-28T09:50+0500

2025-04-28T09:50+0500

2025-04-28T09:53+0500

политика

мид узбекистана

безвизовый режим

оаэ

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Безвизовый режим с ОАЭ продолжает действовать, сообщает МИД Узбекистана.Ранее в соцсетях появилась информация о вводе Объединенными Арабскими Эмиратами запрета на въезд граждан РУз.Во внешнеполитическом ведомстве ее назвали "безосновательной и фейковой", призвав граждан доверять только официальным и проверенным источникам.На днях ОАЭ предупредили о возможном пересмотре условий безвизового режима.Это связано с тем, что недавно в Дубае произошло столкновение между двумя группировками, сформированными из узбекистанцев. По неофициальным данным, задержали 40 человек. Эмиратская сторона заявила о задержании 15 граждан РУз.Инцидент закончился поножовщиной. Один человек погиб, еще один впал в кому.

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