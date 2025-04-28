https://uz.sputniknews.ru/20250428/cha-po-dzyudo-uzbekistantsy-stali-vtorymi-v-individualnyx-poedinkax-49067884.html

ЧА по дзюдо: узбекистанцы стали вторыми в индивидуальных поединках

ЧА по дзюдо: узбекистанцы стали вторыми в индивидуальных поединках

Sputnik Узбекистан

В Таиланде подходит к концу чемпионат Азии по дзюдо. Накануне определили победителей в тяжелых весовых категориях

2025-04-28T11:00+0500

2025-04-28T11:00+0500

2025-04-28T11:00+0500

спорт

дзюдо

чемпионат азии

таиланд

узбекистанцы

медали

золотая медаль

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистанские дзюдоисты стали вторыми в индивидуальных поединках чемпионата Азии, сообщает НОК. В Таиланде завершается ЧА по дзюдо. Накануне определили победителей в тяжелых весовых категориях.ПобедителиЗолотоСереброБронзаСегодня пройдут соревнования в командном-микст направлении, добавили в пресс-службе.

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спорт, дзюдо, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, медали, золотая медаль, серебро, бронза