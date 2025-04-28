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ЧА по дзюдо: узбекистанцы стали вторыми в индивидуальных поединках
ЧА по дзюдо: узбекистанцы стали вторыми в индивидуальных поединках
Sputnik Узбекистан
В Таиланде подходит к концу чемпионат Азии по дзюдо. Накануне определили победителей в тяжелых весовых категориях
2025-04-28T11:00+0500
2025-04-28T11:00+0500
спорт
дзюдо
чемпионат азии
таиланд
узбекистанцы
медали
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистанские дзюдоисты стали вторыми в индивидуальных поединках чемпионата Азии, сообщает НОК. В Таиланде завершается ЧА по дзюдо. Накануне определили победителей в тяжелых весовых категориях.ПобедителиЗолотоСереброБронзаСегодня пройдут соревнования в командном-микст направлении, добавили в пресс-службе.
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спорт, дзюдо, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, медали, золотая медаль, серебро, бронза
спорт, дзюдо, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, медали, золотая медаль, серебро, бронза

ЧА по дзюдо: узбекистанцы стали вторыми в индивидуальных поединках

11:00 28.04.2025
© НОКВ Таиланде подходит к концу чемпионат Азии по дзюдо. Сегодня
В Таиланде подходит к концу чемпионат Азии по дзюдо. Сегодня - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
© НОК
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В Таиланде подходит к концу чемпионат Азии по дзюдо. Накануне определили победителей в тяжелых весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистанские дзюдоисты стали вторыми в индивидуальных поединках чемпионата Азии, сообщает НОК.
В Таиланде завершается ЧА по дзюдо. Накануне определили победителей в тяжелых весовых категориях.
“В финал соревнований в категории -90 кг вышли Шахзодхужа Шарипов и Нурбек Муртазаев. Победу в этом противостоянии одержал Шарипов. Кроме того, Маржона Кучимова также поднялась на пьедестал, завоевав бронзу в весовой категории -78 кг”, — говорится в сообщении.
Победители
Золото
-90 кг: Шахзодхужа Шарипов
Серебро
-90 кг: Нурбек Муртазаев
Бронза
-78 кг: Маржона Кучимова

“Таким образом, отечественные дзюдоисты завершили индивидуальную программу с 2 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Благодаря этому результату, сборная Узбекистана заняла второе место в медальном зачете после Японии”, — говорится в сообщении.

© НОКВ Таиланде подходит к концу чемпионат Азии по дзюдо. Сегодня
В Таиланде подходит к концу чемпионат Азии по дзюдо. Сегодня - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2025
В Таиланде подходит к концу чемпионат Азии по дзюдо. Сегодня
© НОК
Сегодня пройдут соревнования в командном-микст направлении, добавили в пресс-службе.
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