https://uz.sputniknews.ru/20250428/eaeu-drayvery-ustoychivoye-razvitiye-49068710.html
ЕАЭС: что может стать драйвером устойчивого развития
ЕАЭС: что может стать драйвером устойчивого развития
Sputnik Узбекистан
В Бишкеке прошла международная конференция, посвященная перспективам устойчивого развития горных регионов
2025-04-28T12:20+0500
2025-04-28T12:20+0500
2025-04-28T12:20+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
возобновляемые источники энергии
транспорт
горы
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Транспортная связуемость и развитие ВИЭ могут стать драйверами устойчивого развития в ЕАЭС, заявил министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК Арзыбек Кожошев на международной конференции "Глобальный горный диалог" в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Он отметил важность улучшения транспортной и энергетической инфраструктуры как основного фактора повышения качества жизни в этих регионах.По словам Кожошева, горные регионы сталкиваются с особыми вызовами, такими как изолированность, климатические риски и внутренняя миграция, что требует особого подхода в разработке государственной политики.В рамках развития инфраструктуры министр выделил ключевые проекты строительства железных дорог "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и "Балыкчи – Кочкор – Макмал", а также усиление воздушного сообщения с отдаленными регионами.Особое внимание он уделил энергетической теме.Кожошев призвал расширять международное сотрудничество для реализации потенциала горных регионов и обеспечения их устойчивого экономического роста.
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еаэс драйвер устойчивое развитие
еаэс драйвер устойчивое развитие
ЕАЭС: что может стать драйвером устойчивого развития
В Бишкеке прошла международная конференция, посвященная перспективам устойчивого развития горных регионов.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Транспортная связуемость и развитие ВИЭ могут стать драйверами устойчивого развития в ЕАЭС, заявил министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК Арзыбек Кожошев на международной конференции "Глобальный горный диалог" в Бишкеке. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Он отметил важность улучшения транспортной и энергетической инфраструктуры как основного фактора повышения качества жизни в этих регионах.
По словам Кожошева, горные регионы сталкиваются с особыми вызовами, такими как изолированность, климатические риски и внутренняя миграция, что требует особого подхода в разработке государственной политики.
В рамках развития инфраструктуры министр выделил ключевые проекты строительства железных дорог "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и "Балыкчи – Кочкор – Макмал", а также усиление воздушного сообщения с отдаленными регионами.
Особое внимание он уделил энергетической теме.
"Развитие ВИЭ и раскрытие гидроэнергетического потенциала является важным шагом для повышения доступности энергии в труднодоступных горных районах, а также снижения зависимости от внешних поставок энергии, что особенно важно для горных регионов стран ЕАЭС", — подчеркнул министр.
Кожошев призвал расширять международное сотрудничество для реализации потенциала горных регионов и обеспечения их устойчивого экономического роста.