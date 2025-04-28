https://uz.sputniknews.ru/20250428/eaeu-drayvery-ustoychivoye-razvitiye-49068710.html

ЕАЭС: что может стать драйвером устойчивого развития

ЕАЭС: что может стать драйвером устойчивого развития

Sputnik Узбекистан

В Бишкеке прошла международная конференция, посвященная перспективам устойчивого развития горных регионов

2025-04-28T12:20+0500

2025-04-28T12:20+0500

2025-04-28T12:20+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

возобновляемые источники энергии

транспорт

горы

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Транспортная связуемость и развитие ВИЭ могут стать драйверами устойчивого развития в ЕАЭС, заявил министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК Арзыбек Кожошев на международной конференции "Глобальный горный диалог" в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Он отметил важность улучшения транспортной и энергетической инфраструктуры как основного фактора повышения качества жизни в этих регионах.По словам Кожошева, горные регионы сталкиваются с особыми вызовами, такими как изолированность, климатические риски и внутренняя миграция, что требует особого подхода в разработке государственной политики.В рамках развития инфраструктуры министр выделил ключевые проекты строительства железных дорог "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и "Балыкчи – Кочкор – Макмал", а также усиление воздушного сообщения с отдаленными регионами.Особое внимание он уделил энергетической теме.Кожошев призвал расширять международное сотрудничество для реализации потенциала горных регионов и обеспечения их устойчивого экономического роста.

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