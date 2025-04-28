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Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии "Иннопром-2025"
Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии "Иннопром-2025"
Sputnik Узбекистан
Шерзод Асадов: В рамках мероприятий запланированы двусторонние встречи
2025-04-28T11:15+0500
2025-04-28T11:15+0500
2025-04-28T12:00+0500
"иннопром"
общество
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
выставка
открытие
снг
шерзод асадов
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan пройдет пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".Выставка объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства.В рамках деловой программы организуют свыше 15 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые и актуальные темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития.
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шавкат мирзиёев открытие иннопром
шавкат мирзиёев открытие иннопром
Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии "Иннопром-2025"
11:15 28.04.2025 (обновлено: 12:00 28.04.2025)
Шерзод Асадов: В рамках мероприятий запланированы двусторонние встречи.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", сообщает
пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
“Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" и I Форуме регионов Содружества Независимых Государств. В рамках мероприятия планируется проведение двусторонних встреч”, — говорится в сообщении.
С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan пройдет пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".
Выставка объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства.
В рамках деловой программы организуют свыше 15 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые и актуальные темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития.