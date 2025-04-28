https://uz.sputniknews.ru/20250428/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-v-otkrytii-innoprom-2025-49071679.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии "Иннопром-2025"

Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии "Иннопром-2025"

Sputnik Узбекистан

Шерзод Асадов: В рамках мероприятий запланированы двусторонние встречи

2025-04-28T11:15+0500

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"иннопром"

общество

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

выставка

открытие

снг

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan пройдет пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".Выставка объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства.В рамках деловой программы организуют свыше 15 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые и актуальные темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития.

узбекистан

ташкент

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