https://uz.sputniknews.ru/20250428/shavkat-mirziyoev-vysoko-otsenil-ekspozitsiyu-vystavki-innoprom-49073977.html
Шавкат Мирзиёев высоко оценил экспозицию выставки "ИННОПРОМ"
Шавкат Мирзиёев высоко оценил экспозицию выставки "ИННОПРОМ"
Sputnik Узбекистан
С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия
2025-04-28T13:03+0500
2025-04-28T13:03+0500
2025-04-28T14:16+0500
"иннопром"
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
выставка
денис мантуров
общество
экономика
иннопром - 2025
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ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку экспозиции международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", сообщают организаторы мероприятия.О представленных образцах промышленной продукции главе республики рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Ранее пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов сообщил, что Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" и I Форуме регионов Содружества Независимых Государств. В рамках мероприятия планируется проведение двусторонних встречС 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".Она объединила ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства.Компании Узбекистана представляют на выставке более 500 образцов промышленной продукции.В рамках деловой программы организуют свыше 15 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые и актуальные темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития.
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шавкат мирзиёев экспозиция иннопром ташкент
шавкат мирзиёев экспозиция иннопром ташкент
Шавкат Мирзиёев высоко оценил экспозицию выставки "ИННОПРОМ"
13:03 28.04.2025 (обновлено: 14:16 28.04.2025)
С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".
ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку экспозиции международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", сообщают
организаторы мероприятия.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел и высоко оценил экспозицию международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", — говорится в сообщении.
О представленных образцах промышленной продукции главе республики рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Ранее пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов сообщил,
что Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" и I Форуме регионов Содружества Независимых Государств. В рамках мероприятия планируется проведение двусторонних встреч
С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".
Она объединила ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства.
Компании Узбекистана представляют на выставке более 500 образцов промышленной продукции.
В рамках деловой программы организуют свыше 15 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые и актуальные темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития.