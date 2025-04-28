https://uz.sputniknews.ru/20250428/shavkat-mirziyoev-vysoko-otsenil-ekspozitsiyu-vystavki-innoprom-49073977.html

Шавкат Мирзиёев высоко оценил экспозицию выставки "ИННОПРОМ"

Шавкат Мирзиёев высоко оценил экспозицию выставки "ИННОПРОМ"

Sputnik Узбекистан

С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия

2025-04-28T13:03+0500

2025-04-28T13:03+0500

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"иннопром"

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

выставка

денис мантуров

общество

экономика

иннопром - 2025

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ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку экспозиции международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", сообщают организаторы мероприятия.О представленных образцах промышленной продукции главе республики рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Ранее пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов сообщил, что Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" и I Форуме регионов Содружества Независимых Государств. В рамках мероприятия планируется проведение двусторонних встречС 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan проходит пятая Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".Она объединила ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства.Компании Узбекистана представляют на выставке более 500 образцов промышленной продукции.В рамках деловой программы организуют свыше 15 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые и актуальные темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития.

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