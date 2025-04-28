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Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области России
Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области России
Sputnik Узбекистан
Заместитель губернатора Свердловской области РФ рассказал о предприятиях региона, участвующих в 5-й Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия"
2025-04-28T16:30+0500
2025-04-28T16:30+0500
2025-04-28T16:45+0500
пресс-центр
видео
эксклюзив
пресс-центр
россия
узбекистан
сотрудничество
"иннопром"
свердловская область
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Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области РФ, заявил заместитель губернатора российского региона Дмитрий Ионин в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik.Спикер рассказал о предприятиях, участвующих в 5-й Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая проходит в Ташкенте.По его словам, регион участвует в выставке уже пятый год, и мероприятие традиционно вызывает большой интерес у местных предприятий и вузов. В этом году Свердловская область представила 34 предприятия и один из ведущих вузов — Уральский федеральный университет.На стенде размещена информация о 10 высокотехнологичных предприятиях, заинтересованных в сотрудничестве с узбекскими партнерами. Это взаимодействие с каждым годом становится все более тесным: с момента начала участия Узбекистана в "ИННОПРОМЕ" товарооборот между регионами вырос почти в два раза, что является серьезным достижением. Этому способствует также активное развитие самой республики.Также был отмечен значительный потенциал в области туризма и сельского хозяйства.Ионин подчеркнул, что объем импортируемой из Узбекистана продукции, в частности овощей и фруктов, стабильно растет. Эти товары присутствуют во всех торговых сетях Свердловской области и пользуются высоким спросом. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан партнер свердловская область россия
узбекистан партнер свердловская область россия
Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области России
16:30 28.04.2025 (обновлено: 16:45 28.04.2025)
Эксклюзив
Заместитель губернатора Свердловской области РФ рассказал о предприятиях региона, участвующих в 5-й Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области РФ, заявил заместитель губернатора российского региона Дмитрий Ионин в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik.
Спикер рассказал о предприятиях, участвующих в 5-й Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая проходит в Ташкенте.
По его словам, регион участвует в выставке уже пятый год, и мероприятие традиционно вызывает большой интерес у местных предприятий и вузов. В этом году Свердловская область представила 34 предприятия и один из ведущих вузов — Уральский федеральный университет.
На стенде размещена информация о 10 высокотехнологичных предприятиях, заинтересованных в сотрудничестве с узбекскими партнерами. Это взаимодействие с каждым годом становится все более тесным: с момента начала участия Узбекистана в "ИННОПРОМЕ" товарооборот между регионами вырос почти в два раза, что является серьезным достижением. Этому способствует также активное развитие самой республики.
"Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области и входит в пятерку стран, с которыми у нас наиболее активная внешняя торговля", — подчеркнул замгубернатора.
Также был отмечен значительный потенциал в области туризма и сельского хозяйства.
Ионин подчеркнул, что объем импортируемой из Узбекистана продукции, в частности овощей и фруктов, стабильно растет. Эти товары присутствуют во всех торговых сетях Свердловской области и пользуются высоким спросом.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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