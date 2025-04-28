https://uz.sputniknews.ru/20250428/uzbekistan-sverdlovskaya-oblast-sotrudnichestvo-49076189.html

Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области России

Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области России

Sputnik Узбекистан

Заместитель губернатора Свердловской области РФ рассказал о предприятиях региона, участвующих в 5-й Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия"

2025-04-28T16:30+0500

2025-04-28T16:30+0500

2025-04-28T16:45+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

пресс-центр

россия

узбекистан

сотрудничество

"иннопром"

свердловская область

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Узбекистан — надежный партнер для Свердловской области РФ, заявил заместитель губернатора российского региона Дмитрий Ионин в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik.Спикер рассказал о предприятиях, участвующих в 5-й Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая проходит в Ташкенте.По его словам, регион участвует в выставке уже пятый год, и мероприятие традиционно вызывает большой интерес у местных предприятий и вузов. В этом году Свердловская область представила 34 предприятия и один из ведущих вузов — Уральский федеральный университет.На стенде размещена информация о 10 высокотехнологичных предприятиях, заинтересованных в сотрудничестве с узбекскими партнерами. Это взаимодействие с каждым годом становится все более тесным: с момента начала участия Узбекистана в "ИННОПРОМЕ" товарооборот между регионами вырос почти в два раза, что является серьезным достижением. Этому способствует также активное развитие самой республики.Также был отмечен значительный потенциал в области туризма и сельского хозяйства.Ионин подчеркнул, что объем импортируемой из Узбекистана продукции, в частности овощей и фруктов, стабильно растет. Эти товары присутствуют во всех торговых сетях Свердловской области и пользуются высоким спросом. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

россия

узбекистан

свердловская область

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