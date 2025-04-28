https://uz.sputniknews.ru/20250428/vashington-opredelilsya-chey-krym-49069430.html

Вашингтон определился, чей Крым

Вашингтон определился, чей Крым

Sputnik Узбекистан

Вчера Дональд Трамп назвал "нелепыми" требования вернуть Украине Крым и другие территории, освобожденные Россией. Что ж, добро пожаловать в реальность, пишет... 28.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-28T17:00+0500

2025-04-28T17:00+0500

2025-04-28T17:00+0500

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Вчера Дональд Трамп назвал "нелепыми" требования вернуть Украине Крым и другие территории, освобожденные Россией. Что ж, добро пожаловать в реальность, пишет колумнист РИА Новости.Для нас, конечно, ничего нового в этом нет, Крым наш, и это не обсуждается. Однако официальное признание полуострова в составе России со стороны США и даже просто обсуждение возможности этого признания — это здравый шаг, демонстрирующий, что новая американская администрация придерживается реализма в международных отношениях и готова признавать территориальные факты по состоянию "на земле".Совершенно неважно, что по этому поводу верещат в Европе. Деваться им некуда, и в конце концов: как скажут в Вашингтоне, так и будет — все "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".Тем более неинтересно, что об этом думают на Украине. Незалежная не гость на этом дипломатическом банкете, она лежит на столе с петрушкой во рту.Даже нимало не расположенная к нам британская газета Times вынуждена была признать, что мирный план Трампа, предусматривающий закрепление в составе России ДНР, ЛНР и Крыма, "высечен в камне". В качестве альтернативы президент США предложил украинцам прекращение финансовой и военной помощи. То есть либо смиряйтесь с территориальными потерями, либо воюйте за свой счет.Последней попыткой надавить на Трампа стало подсовывание ему Зеленского на похоронах папы римского. Европейцы выпустили целый ворох фейков по этому поводу. Почему-то они надеялись, что, посидев чуть-чуть на стульчике рядом с криворожским кавээнщиком, президент США внезапно поменяет всю свою политику.Но чуда не случилось. Дешевые манипуляции привели лишь к тому, что Трамп разразился раздраженным постом про "нелепые требования". Подход его не поменялся ни на йоту — та же тема про Крым звучала и в его недавнем интервью журналу Time, и там тоже президент США подтвердил, что готов признать полуостров российским.Надо отдать должное американскому президенту: он вообще не ведется на шантаж своих противников, упорно добиваясь мирного соглашения по Украине. На европейцев он давит чудовищными санкциями: цифры заявленных им тарифов на импорт достойны Книги рекордов Гиннесса. На украинцев — теми же тарифами и угрозой прекращения помощи.На Россию давить бесполезно — и тут Трамп выкрутился просто гениально. Когда его спросили, на какие уступки должна, по его мнению, пойти Москва, он ответил, что она не будет освобождать всю территорию Украины: "Остановить войну, не захватывать всю страну целиком — это огромная уступка", — заявил он.Трамп политический реалист и патриот, который хорошо видит, что сейчас нужно его стране и миру: снижение риска ядерной войны, дипломатия, попытки понять друг друга и перезапустить сотрудничество. Иначе мировой шторм может разнести все, включая США.Но его враги, помешавшиеся на разжигании мировой войны, обвиняют Трампа в том, что он "работает на Москву". Собственно, и его пост про Крым, с которого мы начали разговор, был написан в ответ на свежую фальшивку New York Times. Ее автор Питер Бейкер утверждает, что Трамп исполняет все желания президента Путина и делает все, что нужно Кремлю.Оказывается, и USAID поставили на паузу, и "Голос Америки"* закрыли исключительно в интересах Москвы. И переговоры-то Трамп ведет исключительно в пользу Путина, и кибератаки на Россию запретил. Ну понятно же все. Пора уже выдать Дональду Фредовичу медаль от благодарной России, пожизненную пенсию, грамоту и разрешить бесплатный проезд в московском метро. Забавно при этом, что, с одной стороны, у американских пропагандистов Россия вечно разорвана в клочья, валится в штопор и собирается распадаться. А с другой — мы так могущественны, что президент США ежедневно пляшет "Барыню" под дудку Кремля. "Шизофрения, как и было сказано".Дело, конечно, не в том, что Трамп кого-то там слушается. Он совершенно самостоятельный политик, упрямый и непростой переговорщик, и это видно по тому, как медленно мы идем навстречу договоренностям по украинскому кейсу.Чего у него, однако, не отнимешь — Трамп упорно возвращает в реальность обезумевший западный истеблишмент. Все его решения — это признание очевидных вещей.Ядерная сверхдержава Россия никогда не откажется от своих земель и своих людей.Обострять с нами отношения Штатам невыгодно и опасно. Байденовская администрация довела дело до того, что еще шажок-другой по лестнице эскалации — и мы упремся в дверь, на которой написано "весь мир в труху".Разумеется, Крым наш, а также наши и ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Никаких "разменов", на которые надеялся Зеленский, не будет: Курская область уже освобождена.Все это просто реальность, Западу давно пора понять ее, принять и смириться. Продолжать жить в инфопузыре, созданном пропагандой "глубинного государства", — это значит рисковать жизнями миллионов людей.Поэтому Трамп, величайший патриот Америки, едва не погибший за нее, делает именно то, что сегодня нужно самим американцам, — улучшает отношения с Россией и ведет дело к миру на украинском направлении.В моменте наши видения ситуации совпадают почти полностью. Мы в России тоже хотим жить долго и счастливо, добившись целей СВО с минимальными издержками. Нас так же, как и Штаты, пытаются втянуть в мировую войну агрессивные европейские элиты. Значит, у нас есть о чем поговорить. И есть надежда договориться.* СМИ, признанное в России иноагентом.

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

колумнисты, россия, сша, дональд трамп, украина, в мире