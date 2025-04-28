https://uz.sputniknews.ru/20250428/xudojestvennaya-gimnastika-uzbekistan-zavoeval-10-medaley-na-kubke-mira-49074696.html

Художественная гимнастика: Узбекистан завоевал 10 медалей на Кубке мира

Художественная гимнастика: Узбекистан завоевал 10 медалей на Кубке мира

Sputnik Узбекистан

В активе сборной республики — 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали

2025-04-28T15:20+0500

2025-04-28T15:20+0500

2025-04-28T15:20+0500

спорт

узбекистан

ташкент

гимнастика

кубок мира

медали

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с 10 наградами, сообщает НОК.В Ташкенте завершился 3-й этап Кубка мира по художественной гимнастике. В итоговый день турнира члены сборной республики завоевали 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.ПобедителиЗолотоСереброБронзаОчередной этап Кубка мира по художественной гимнастике прошел в Ташкенте 25 – 27 апреля. В этом году за медали боролись более 100 спортсменок из 26 стран.

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