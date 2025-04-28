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Художественная гимнастика: Узбекистан завоевал 10 медалей на Кубке мира
Художественная гимнастика: Узбекистан завоевал 10 медалей на Кубке мира
Sputnik Узбекистан
В активе сборной республики — 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали
2025-04-28T15:20+0500
2025-04-28T15:20+0500
2025-04-28T15:20+0500
спорт
узбекистан
ташкент
гимнастика
кубок мира
медали
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с 10 наградами, сообщает НОК.В Ташкенте завершился 3-й этап Кубка мира по художественной гимнастике. В итоговый день турнира члены сборной республики завоевали 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.ПобедителиЗолотоСереброБронзаОчередной этап Кубка мира по художественной гимнастике прошел в Ташкенте 25 – 27 апреля. В этом году за медали боролись более 100 спортсменок из 26 стран.
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гимнастика узбекистан медали кубок мира
гимнастика узбекистан медали кубок мира
Художественная гимнастика: Узбекистан завоевал 10 медалей на Кубке мира
В активе сборной республики — 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik
. Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с 10 наградами, сообщает
НОК.
В Ташкенте завершился 3-й этап Кубка мира по художественной гимнастике. В итоговый день турнира члены сборной республики завоевали 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.
Анастасия Саранцева (обруч)
Анастасия Саранцева (булавы)
Групповые упражнения (3 мяча и 2 обруча)
Анастасия Саранцева (мяч)
Тахмина Икромова (булавы)
“Таким образом, представительницы Узбекистана в данных стартах записали в актив сборной 2 золотые, 5 серебряные и 3 бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
Очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике прошел в Ташкенте 25 – 27 апреля. В этом году за медали боролись более 100 спортсменок из 26 стран.