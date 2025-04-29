https://uz.sputniknews.ru/20250429/bespilotniki-dlya-selskogo-xozyaystva-budut-sobirat-v-uzbekistane-49083250.html

Беспилотники для сельского хозяйства будут собирать в Узбекистане — видео

Беспилотники для сельского хозяйства будут собирать в Узбекистане — видео

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество между Самарской областью РФ и РУз укрепляется год от года

2025-04-29T12:10+0500

2025-04-29T12:10+0500

2025-04-29T12:10+0500

пресс-центр

узбекистан

россия

сотрудничество

беспилотник

сельское хозяйство

пресс-центр

sputnik

самарская область

"иннопром"

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В Узбекистане будут собирать беспилотники, об этом рассказал министр промышленности и торговли Самарской области РФ Денис Гурков в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik. В настоящее время ведутся переговоры о локализации производства беспилотников в Узбекистане. Гурков также говорил о предприятиях, участвующих в юбилейной Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая проходит в Ташкенте.По его словам, сотрудничество между Самарской областью РФ и Узбекистаном укрепляется — ежегодный рост превышает 50%.Регион поставляет в Узбекистан минеральные и синтетические масла, химию, удобрения, продукцию машиностроения.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

самарская область

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