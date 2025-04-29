https://uz.sputniknews.ru/20250429/bespilotniki-dlya-selskogo-xozyaystva-budut-sobirat-v-uzbekistane-49083250.html
Беспилотники для сельского хозяйства будут собирать в Узбекистане — видео
Беспилотники для сельского хозяйства будут собирать в Узбекистане — видео
Sputnik Узбекистан
Сотрудничество между Самарской областью РФ и РУз укрепляется год от года
2025-04-29T12:10+0500
2025-04-29T12:10+0500
2025-04-29T12:10+0500
пресс-центр
узбекистан
россия
сотрудничество
беспилотник
сельское хозяйство
пресс-центр
sputnik
самарская область
"иннопром"
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В Узбекистане будут собирать беспилотники, об этом рассказал министр промышленности и торговли Самарской области РФ Денис Гурков в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik. В настоящее время ведутся переговоры о локализации производства беспилотников в Узбекистане. Гурков также говорил о предприятиях, участвующих в юбилейной Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая проходит в Ташкенте.По его словам, сотрудничество между Самарской областью РФ и Узбекистаном укрепляется — ежегодный рост превышает 50%.Регион поставляет в Узбекистан минеральные и синтетические масла, химию, удобрения, продукцию машиностроения.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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беспилотники сельское хозяйство узбекистан сотрудничество самарская область россия
беспилотники сельское хозяйство узбекистан сотрудничество самарская область россия
Беспилотники для сельского хозяйства будут собирать в Узбекистане — видео
Эксклюзив
Сотрудничество между Самарской областью РФ и РУз укрепляется год от года.
В Узбекистане будут собирать беспилотники, об этом рассказал министр промышленности и торговли Самарской области РФ Денис Гурков в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik.
“Это позволит снизить себестоимость производства, в том числе при внедрении удобрений и выращивании сельхозкультур”, — отметил он.
В настоящее время ведутся переговоры о локализации производства беспилотников в Узбекистане.
Гурков также говорил о предприятиях, участвующих в юбилейной Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая проходит в Ташкенте.
По его словам, сотрудничество между Самарской областью РФ и Узбекистаном укрепляется — ежегодный рост превышает 50%.
“Если говорить цифрами: в 2023 году товарооборот составлял около $250 млн. Сегодня он уже превышает $450 млн”, — сказал спикер.
Регион поставляет в Узбекистан минеральные и синтетические масла, химию, удобрения, продукцию машиностроения.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.