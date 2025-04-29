Вице-премьер РФ: Противостояние в мировой экономике открывает возможности для ЕАЭС
15:40 29.04.2025 (обновлено: 16:47 29.04.2025)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел оперативное совещание
© Sputnik / Екатерина Штукина/
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Алексей Оверчук принял участие в 105-ом заседании экономического совета СНГ в Ташкенте.
TАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС, эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.
Оверчук принял участие в 105-ом заседании экономического совета СНГ в Ташкенте.
"Здесь, конечно же, тоже необходимо эту ситуацию оценивать и всем нашим странам вместе реагировать на эти новые вызовы. Но они, вместе с тем, открывают и возможности. Потому что эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли между нашими странами, мы будем более активно взаимодействовать друг с другом в этой связи", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных выгодах для стран Союза от фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.
В 105-ом заседании Экономического совета СНГ участвовали генсек Содружества Сергей Лебедев, а также представители правительств Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik.
В фокусе внимания находились различные направления экономического сотрудничества между государствами СНГ.
В частности, на заседании утвердили Комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года. Документ разработан по инициативе президента Узбекистана.
Кроме того, главы делегаций одобрили проект Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников СНГ, обсудили проекты Концепций сотрудничества государств-участников Содружества в области охраны здоровья населения и в области легкой промышленности, одобрили проект Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения.
Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, представивший проект Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области охраны здоровья населения, отметил, что в настоящее время действует концепция, разработанная более двадцати лет назад.
"С учетом современных тенденций развития медицины и работы, проводимой на пространстве Содружества и направленной на гармонизацию национального законодательства в сфере охраны здоровья, было принято решение актуализировать концепцию. Документ был основательно доработан", — сказал Плутницкий.
Следующее заседание Экономического совета пройдет 18 июля этого года в Москве.
Мероприятие проводят 4 раза в год.