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Вице-премьер РФ: Противостояние в мировой экономике открывает возможности для ЕАЭС
Вице-премьер РФ: Противостояние в мировой экономике открывает возможности для ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Алексей Оверчук принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ в Ташкенте
2025-04-29T15:40+0500
2025-04-29T16:47+0500
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TАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС, эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.Оверчук принял участие в 105-ом заседании экономического совета СНГ в Ташкенте.В 105-ом заседании Экономического совета СНГ участвовали генсек Содружества Сергей Лебедев, а также представители правительств Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik.В фокусе внимания находились различные направления экономического сотрудничества между государствами СНГ.В частности, на заседании утвердили Комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года. Документ разработан по инициативе президента Узбекистана.Кроме того, главы делегаций одобрили проект Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников СНГ, обсудили проекты Концепций сотрудничества государств-участников Содружества в области охраны здоровья населения и в области легкой промышленности, одобрили проект Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения.Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, представивший проект Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области охраны здоровья населения, отметил, что в настоящее время действует концепция, разработанная более двадцати лет назад.Следующее заседание Экономического совета пройдет 18 июля этого года в Москве.Мероприятие проводят 4 раза в год.
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вице-премьер рф экономика еаэс возможности
вице-премьер рф экономика еаэс возможности

Вице-премьер РФ: Противостояние в мировой экономике открывает возможности для ЕАЭС

15:40 29.04.2025 (обновлено: 16:47 29.04.2025)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел оперативное совещание
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел оперативное совещание - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2025
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Алексей Оверчук принял участие в 105-ом заседании экономического совета СНГ в Ташкенте.
TАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС, эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.
Оверчук принял участие в 105-ом заседании экономического совета СНГ в Ташкенте.
"Здесь, конечно же, тоже необходимо эту ситуацию оценивать и всем нашим странам вместе реагировать на эти новые вызовы. Но они, вместе с тем, открывают и возможности. Потому что эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли между нашими странами, мы будем более активно взаимодействовать друг с другом в этой связи", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных выгодах для стран Союза от фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.
В 105-ом заседании Экономического совета СНГ участвовали генсек Содружества Сергей Лебедев, а также представители правительств Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik.
В фокусе внимания находились различные направления экономического сотрудничества между государствами СНГ.
В частности, на заседании утвердили Комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года. Документ разработан по инициативе президента Узбекистана.
Кроме того, главы делегаций одобрили проект Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников СНГ, обсудили проекты Концепций сотрудничества государств-участников Содружества в области охраны здоровья населения и в области легкой промышленности, одобрили проект Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения.
Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, представивший проект Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области охраны здоровья населения, отметил, что в настоящее время действует концепция, разработанная более двадцати лет назад.

"С учетом современных тенденций развития медицины и работы, проводимой на пространстве Содружества и направленной на гармонизацию национального законодательства в сфере охраны здоровья, было принято решение актуализировать концепцию. Документ был основательно доработан", — сказал Плутницкий.

Следующее заседание Экономического совета пройдет 18 июля этого года в Москве.
Мероприятие проводят 4 раза в год.
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