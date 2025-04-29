https://uz.sputniknews.ru/20250429/itogi-kto-rossiya-vysoko-tsenit-boevoe-bratstvo-kndr-49088755.html

Итоги КТО: Россия высоко ценит боевое братство КНДР

Итоги КТО: Россия высоко ценит боевое братство КНДР

Sputnik Узбекистан

Подразделения спецназа Корейской Народной Армии героически защищали Россию, как собственную Родину. И ускорили уничтожение значительной войсковой группировки противника, освобождение приграничных районов Курской области

2025-04-29T17:00+0500

2025-04-29T17:00+0500

2025-04-29T17:00+0500

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Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном освобождении от бригад ВСУ приграничных районов Курской области. И особо отметил большой вклад войск КНДР, которые доблестно действовали на российской территории – в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве между двумя странами от 19 июня 2024 года. КНДР официально подтвердила эту информацию.Владимир Путин поздравил личный состав войсковых частей, которые участвовали в разгроме неонацистских формирований в Курской области. Констатировал, что авантюра киевского режима провалилась, огромные потери противника, а это более 76,5 тысяч убитыми, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. И заявил: "Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию".Ким Чен Ын назвал участие корейских войск в операции освобождения Курской области "священной миссией" укрепления дружбы с РФ. Опубликованы кадры боевой подготовки спецназа Корейской Народной Армии в России. Северокорейская пресса констатировала "прочное боевое содружество между КНДР и РФ, самый высокий стратегический уровень союзнических, братских отношений между народами двух стран". Москва и Пхеньян ранее не подтверждали и не опровергали боевое взаимодействие. Сегодня российские СМИ прогнозируют прибытие северокорейского лидера на парад Победы в Москву 9 мая.США болезненно восприняли подтверждение прямого участия КНДР "в войне против Украины" на территории Курской области. Якобы это "способствовало продолжению" боевых действий. Американцы понимают, что северокорейский спецназ получил бесценный опыт уничтожения элитных формирований ВСУ, подготовленных и вооруженных по натовским стандартам. Это прямая угроза американскому "миру через силу" в АТР. Аналогичного боевого опыта не имеет ни один из союзников США на Западе и на Востоке.Подобно взрыву "Посейдона"На Западе информация из Москвы и Пхеньяна вызвала шок, подобный применению по странам НАТО стратегического ядерного оружия. Оказалось, что в прокси-войне на Украине достигнут совершенно противоположный результат: Россия становится все сильнее, и успешно сплачивает вокруг себя могущественных союзников.Министр обороны ФРГ Борис Писториус устроил теле-истерику: "Если Украина падет, если Путин выиграет эту войну – в том смысле, что оккупирует всю Украину или значительную ее часть, - это станет серьезнейшей угрозой для территории НАТО и, кстати, для соседних стран, таких как Молдова и Грузия". Прогноз немецкого издания Bild еще мрачнее: "Если Украина падет, НАТО умрет".Газета The Washington Post напомнила, что Пхеньян осенью 2024 года отправил в Россию около 12 тысяч солдат, и это "первый случай масштабного участия" в зарубежном военном конфликте. Если ориентироваться на эту цифру, тревоги Вашингтона явно преувеличены, поскольку на украинском ТВД действуют около 700 тысяч российских профессионалов.Американский журнал Military Watch кратко охарактеризовал спецназ КНДР в штурмах: "Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фаталистическим пренебрежением к смерти, и замечательной выносливостью… В основном это были молодые, сильные, хорошо сложенные мужчины, прошедшие приличную подготовку на родине, особенно подразделения Сил специальных операций. Они внесли значительный вклад в освобождение Кореневского района, сражались в боях под Старой и Новой Сорочиной, и прорвались к Куриловке". Ранее Military Watch сообщил, что Пхеньян к осени 2024 года отправил в Россию около 6 млн артиллерийских снарядов.Публицист Захар Прилепин ранее заметил, что в ходе СВО самым верным геополитическим другом России выступила КНДР: "Ни Иран, ни Китай, ни Вьетнам, ни Куба не предоставили помощь в таком количестве и в таком качестве, которую предоставила Северная Корея. Они реально крутые, они реально в это вложились от сердца, от души". И еще: "За время боевых действий из числа 95 северокорейских батальонов, воевавших за нас, в плен попали два человека. Одному перебило обе руки, и он не смог вырвать чеку у гранаты. Другому снесло челюсть, и он был без сознания". Воин КНДР не имеет права сдаваться в плен, это записано в уставе, с этим живут и служат. Реальный суверенитет стоит дорого. Кроме выполнения договорных обязательств, Пхеньяну важно было получить опыт ведения современных боевых действий, изучить тактику и технологии потенциального противника (коллективный Запад), приобрести знания, недоступные из-за санкционного режима. Цели достигнуты. Агентство ЦТАК сообщило, что северокорейские подразделения проявили массовый героизм при освобождении районов Курской области. Завершение операции продемонстрировало настоящее боевое содружество КНДР и РФ. Ким Чен Ын пообещал, что армия КНДР будет и дальше помогать России. В Кремле также отметили, что РФ при необходимости окажет военную помощь КНДР в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.Возможно, со временем мы расскажем об участии в СВО и КТО боевых подразделений стран ОДКБ. Не все сразу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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