https://uz.sputniknews.ru/20250429/sverdlovskie-kompanii-uchastvuyut-v-innoprome-pri-podderjke-tsentra-eksporta--tretyakov-49089213.html
Свердловские компании участвуют в Иннопроме при поддержке Центра экспорта — Третьяков
Свердловские компании участвуют в Иннопроме при поддержке Центра экспорта — Третьяков
Sputnik Узбекистан
Свердловское агентство по привлечению инвестиций сопровождает десятки проектов на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей
2025-04-29T14:30+0500
2025-04-29T14:30+0500
2025-04-29T16:27+0500
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На выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте предприятия Свердловской области участвуют при поддержке регионального Центра экспорта. Об этом сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области РФ Вадим Третьяков в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, Свердловское агентство по привлечению инвестиций сопровождает десятки проектов на общую сумму свыше 70 млрд рублей. Свердловская область традиционно принимает участие в Иннопроме в статусе региона-партнера.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полную запись смотрите по ссылке
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видео, эксклюзив, пресс-центр, sputnik, узбекистан, "иннопром", ташкент, россия, свердловская область, видео
видео, эксклюзив, пресс-центр, sputnik, узбекистан, "иннопром", ташкент, россия, свердловская область, видео
Свердловские компании участвуют в Иннопроме при поддержке Центра экспорта — Третьяков
14:30 29.04.2025 (обновлено: 16:27 29.04.2025)
Эксклюзив
Свердловское агентство по привлечению инвестиций сопровождает десятки проектов на общую сумму свыше 70 млрд рублей.
На выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте предприятия Свердловской области участвуют при поддержке регионального Центра экспорта. Об этом сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области РФ Вадим Третьяков в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, Свердловское агентство по привлечению инвестиций сопровождает десятки проектов на общую сумму свыше 70 млрд рублей.
"Важно подчеркнуть, что все услуги агентства предоставляются инвесторам бесплатно", — добавил министр.
Свердловская область традиционно принимает участие в Иннопроме в статусе региона-партнера.
"Практика показывает, что по итогам участия в предыдущих выставках в Ташкенте почти каждое из предприятий региона заключило контракты", — отметил Вадим Третьяков.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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Полную запись смотрите по ссылке