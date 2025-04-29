https://uz.sputniknews.ru/20250429/sverdlovskie-kompanii-uchastvuyut-v-innoprome-pri-podderjke-tsentra-eksporta--tretyakov-49089213.html

Свердловские компании участвуют в Иннопроме при поддержке Центра экспорта — Третьяков

Свердловские компании участвуют в Иннопроме при поддержке Центра экспорта — Третьяков

Sputnik Узбекистан

Свердловское агентство по привлечению инвестиций сопровождает десятки проектов на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей

2025-04-29T14:30+0500

2025-04-29T14:30+0500

2025-04-29T16:27+0500

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видео

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пресс-центр

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узбекистан

"иннопром"

ташкент

россия

свердловская область

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На выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте предприятия Свердловской области участвуют при поддержке регионального Центра экспорта. Об этом сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области РФ Вадим Третьяков в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, Свердловское агентство по привлечению инвестиций сопровождает десятки проектов на общую сумму свыше 70 млрд рублей. Свердловская область традиционно принимает участие в Иннопроме в статусе региона-партнера.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полную запись смотрите по ссылке

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видео, эксклюзив, пресс-центр, sputnik, узбекистан, "иннопром", ташкент, россия, свердловская область, видео