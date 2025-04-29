https://uz.sputniknews.ru/20250429/torgpred-rf-v-uzbekistane-sp-dvux-stran-transformiruyutsya-iz-kolichestva-v-kachestvo--49094622.html
Торгпред РФ в Узбекистане: СП двух стран трансформируются из количества в качество
Торгпред РФ в Узбекистане: СП двух стран трансформируются из количества в качество
Sputnik Узбекистан
По словам Игоря Камынина, в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры
2025-04-29T18:10+0500
2025-04-29T18:10+0500
2025-04-29T18:59+0500
узбекистан
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TАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Совместные предприятия России и Узбекистана трансформируются из количества в качество. Об этом в рамках Иннопрома в Ташкенте рассказал заместитель торгового представителя России в РУз Игорь Камынин, сообщает корреспондент Sputnik.Камынин отметил, что в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры.Только в сотрудничестве можно реализовать комплексные проекты, убежден заместитель генерального директора по коммерции ГК Нацпроектстрой Дмитрий Болотский.В своем выступлении в рамках Иннопрома в Ташкенте он рассказал об опыте взаимодействия с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.Начальник управления ИКТ Навоийского горно-металлургического комбината Баходир Давлатов акцентировал внимание на сотрудничестве с российскими компаниями в вопросах цифровизации производственных процессов.Еще один перспективный проект объединит сразу три заинтересованные стороны: в Зангиатинском районе Ташкентской области будут выпускать запчасти для российского автопрома.Об этом договорились делегация РФ и специалисты узбекско-сингапурского предприятия "Technologies of Real Time" в ходе пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".Завод в Зангиате будет поставлять комплектующие в индустриальный парк "Есипово" в Московской области, где производят автомобили под брендом "CHERY".
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игорь камынин узбекистан россия сп
игорь камынин узбекистан россия сп
Торгпред РФ в Узбекистане: СП двух стран трансформируются из количества в качество
18:10 29.04.2025 (обновлено: 18:59 29.04.2025)
Эксклюзив
По словам Игоря Камынина, в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры.
TАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Совместные предприятия России и Узбекистана трансформируются из количества в качество. Об этом в рамках Иннопрома в Ташкенте рассказал заместитель торгового представителя России в РУз Игорь Камынин, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Российская Федерация — второй по значимости инвестор в Узбекистане. С показателем в 3,5 млрд долларов мы завершили 2024 год, и здесь нельзя не отметить, что даже по количеству совместных предприятий, хоть мы и на втором месте, за последние 2 года количество трансформировалось в качество", — сказал он.
Камынин отметил, что в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры.
Только в сотрудничестве можно реализовать комплексные проекты, убежден заместитель генерального директора по коммерции ГК Нацпроектстрой Дмитрий Болотский.
В своем выступлении в рамках Иннопрома в Ташкенте он рассказал об опыте взаимодействия с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.
"Мы выстраиваем сотрудничество через нашего местного партнера. Только в партнерстве возможно реализовать проекты удобным для заказчика способом, поскольку сложные бюрократические процедуры, международные тендеры занимают длительное время. Поэтому Тамбовский горно-металлургический комбинат с точки зрения модернизации железнодорожной инфраструктуры выбрал местного партнера на площадке кооперации. Мы локализуем часть производства в Узбекистане, создаем дополнительные рабочие места, формируем дополнительные бизнес-отношения между двумя странами", — отметил он.
Начальник управления ИКТ Навоийского горно-металлургического комбината Баходир Давлатов акцентировал внимание на сотрудничестве с российскими компаниями в вопросах цифровизации производственных процессов.
"Мы работаем с двумя российскими компаниями. На предприятии внедрена электронная система управления персоналом, ведется кадровое делопроизводство, автоматизация финансового учета. В результате мы экономим 500 тыс. долларов, не прибегая к услугам международных консультантов. Также внедряем систему управления ремонтами и обслуживания оборудования", — пояснил он.
Еще один перспективный проект объединит сразу три заинтересованные стороны: в Зангиатинском районе Ташкентской области будут выпускать запчасти для российского автопрома.
Об этом договорились делегация РФ и специалисты узбекско-сингапурского предприятия "Technologies of Real Time" в ходе пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Завод в Зангиате будет поставлять комплектующие в индустриальный парк "Есипово" в Московской области, где производят автомобили под брендом "CHERY".