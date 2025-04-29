https://uz.sputniknews.ru/20250429/torgpred-rf-v-uzbekistane-sp-dvux-stran-transformiruyutsya-iz-kolichestva-v-kachestvo--49094622.html

Торгпред РФ в Узбекистане: СП двух стран трансформируются из количества в качество

Торгпред РФ в Узбекистане: СП двух стран трансформируются из количества в качество

Sputnik Узбекистан

По словам Игоря Камынина, в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры

2025-04-29T18:10+0500

2025-04-29T18:10+0500

2025-04-29T18:59+0500

узбекистан

иннопром - 2025

россия

сотрудничество

совместное предприятие

торговое представительство

экономика

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TАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Совместные предприятия России и Узбекистана трансформируются из количества в качество. Об этом в рамках Иннопрома в Ташкенте рассказал заместитель торгового представителя России в РУз Игорь Камынин, сообщает корреспондент Sputnik.Камынин отметил, что в данное время речь идет о создании промышленной и производственной инфраструктуры.Только в сотрудничестве можно реализовать комплексные проекты, убежден заместитель генерального директора по коммерции ГК Нацпроектстрой Дмитрий Болотский.В своем выступлении в рамках Иннопрома в Ташкенте он рассказал об опыте взаимодействия с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.Начальник управления ИКТ Навоийского горно-металлургического комбината Баходир Давлатов акцентировал внимание на сотрудничестве с российскими компаниями в вопросах цифровизации производственных процессов.Еще один перспективный проект объединит сразу три заинтересованные стороны: в Зангиатинском районе Ташкентской области будут выпускать запчасти для российского автопрома.Об этом договорились делегация РФ и специалисты узбекско-сингапурского предприятия "Technologies of Real Time" в ходе пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".Завод в Зангиате будет поставлять комплектующие в индустриальный парк "Есипово" в Московской области, где производят автомобили под брендом "CHERY".

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