https://uz.sputniknews.ru/20250429/uzbekistan-ekspeditsiya-puteshestviye-serdtsye-yevraziya-49092487.html

Узбекистан примет участие в Международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"

Узбекистан примет участие в Международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"

Sputnik Узбекистан

Масштабный проект объединит свыше 100 человек из России и стран ЦА

2025-04-29T16:10+0500

2025-04-29T16:10+0500

2025-04-29T16:35+0500

евразия

экспедиция

узбекистан

россия

центральная азия

проект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0e/48881476_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8eb3a8d6362272d69a0b7d39c4f0c846.jpg

ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik. Узбекистан примет участие в Международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", которая стартует 6 июня. Об этом сообщил председатель Российско-Таджикского делового совета при ТПП РФ Ислам Назаралиев на заседании Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов на полях Иннопрома в Ташкенте.Масштабный проект объединит свыше 100 человек из 5 стран: России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Участники экспедиции — блогеры, представители бизнеса, научно-образовательного сообщества и СМИ — будут передвигаться на 30 автомобилях. Торжественный старт проекту дадут в Москве.Экспедиция пройдет в два этапа.Российский этап (2 200 км): Москва-Владимир-Нижний Новгород-Чебоксары-Казань-Набережные Челны-Уфа-Оренбург.Этап ЦА (Караван Дружбы, 5 800 км): Актобе-Байконур-Кызылорда-Туркестан-Шымкент-Ташкент-Тараз-Бишкек-Алматы-Каракол-Джалал-Абад-Ош-Наманган-Худжанд-Самарканд-Бухара-Душанбе.Завершится экспедиция на первом центральноазиатском международном экономическом форуме в Душанбе 26 июля.В деловую программу в Узбекистане войдут форсайт-сессии по направлениям: цифровизация госсистем, ИИ, центр обработки данных, семинары для предпринимателей. Также планируют посещение солнечной электростанции в Самарканде.

узбекистан

россия

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан международная экспедиция евразия