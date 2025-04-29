https://uz.sputniknews.ru/20250429/uzbekistan-vpervye-izbrali-v-statisticheskuyu-komissiyu-oon-49089051.html
Узбекистан впервые избрали в Статистическую комиссию ООН
Узбекистан впервые избрали в Статистическую комиссию ООН
Sputnik Узбекистан
Полноценное членство в Статкомиссии открывает перед республикой широкие возможности для участия в формировании глобальной статистической политики, презентации национального опыта и успехов реформ
2025-04-29T13:20+0500
2025-04-29T13:20+0500
2025-04-29T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik. Узбекистан впервые в своей истории единогласно избран членом Статистической комиссии ООН на 2026 – 2029 годы, сообщает пресс-служба МИД республики.Соответствующее решение приняли в ходе выборов членов Статкомиссии в Нью-Йорке.Статкомиссия основана в 1947 году в качестве функционального органа Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Это ключевое межправительственное учреждение, определяющее стратегические направления развития международной статистики. Оно координирует разработку и внедрение универсальных статистических стандартов и методологических принципов.В составе комиссии 24 государства-члена, которых избирают сроком на 4 года с учетом географического распределения.Как отмечается, полноценное членство в Статистической комиссии открывает широкие возможности для участия Узбекистана в формировании глобальной статистической политики, презентации национального опыта и успехов реформ, изучения передовой зарубежной практики, а также углубления международного сотрудничества.
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узбекистан, оон, политика
узбекистан, оон, политика
Узбекистан впервые избрали в Статистическую комиссию ООН
Полноценное членство в Статкомиссии открывает перед республикой широкие возможности для участия в формировании глобальной статистической политики, презентации национального опыта и успехов реформ.
ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik.
Узбекистан впервые в своей истории единогласно избран членом Статистической комиссии ООН на 2026 – 2029 годы, сообщает
пресс-служба МИД республики.
Соответствующее решение приняли в ходе выборов членов Статкомиссии в Нью-Йорке.
Статкомиссия основана в 1947 году в качестве функционального органа Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Это ключевое межправительственное учреждение, определяющее стратегические направления развития международной статистики. Оно координирует разработку и внедрение универсальных статистических стандартов и методологических принципов.
В составе комиссии 24 государства-члена, которых избирают сроком на 4 года с учетом географического распределения.
Как отмечается, полноценное членство в Статистической комиссии открывает широкие возможности для участия Узбекистана в формировании глобальной статистической политики, презентации национального опыта и успехов реформ, изучения передовой зарубежной практики, а также углубления международного сотрудничества.