https://uz.sputniknews.ru/20250429/uzbekistan-vpervye-izbrali-v-statisticheskuyu-komissiyu-oon-49089051.html

Узбекистан впервые избрали в Статистическую комиссию ООН

Узбекистан впервые избрали в Статистическую комиссию ООН

Sputnik Узбекистан

Полноценное членство в Статкомиссии открывает перед республикой широкие возможности для участия в формировании глобальной статистической политики, презентации национального опыта и успехов реформ

2025-04-29T13:20+0500

2025-04-29T13:20+0500

2025-04-29T13:20+0500

узбекистан

оон

политика

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ТАШКЕНТ, 29 апреля — Sputnik. Узбекистан впервые в своей истории единогласно избран членом Статистической комиссии ООН на 2026 – 2029 годы, сообщает пресс-служба МИД республики.Соответствующее решение приняли в ходе выборов членов Статкомиссии в Нью-Йорке.Статкомиссия основана в 1947 году в качестве функционального органа Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Это ключевое межправительственное учреждение, определяющее стратегические направления развития международной статистики. Оно координирует разработку и внедрение универсальных статистических стандартов и методологических принципов.В составе комиссии 24 государства-члена, которых избирают сроком на 4 года с учетом географического распределения.Как отмечается, полноценное членство в Статистической комиссии открывает широкие возможности для участия Узбекистана в формировании глобальной статистической политики, презентации национального опыта и успехов реформ, изучения передовой зарубежной практики, а также углубления международного сотрудничества.

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