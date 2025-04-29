https://uz.sputniknews.ru/20250429/volvach-tovarooborot-rossiya-ubekistan-49082837.html

Вольвач: Увеличение товарооборота РФ и РУз до $30 млрд потребует мегапроектов

Вольвач: Увеличение товарооборота РФ и РУз до $30 млрд потребует мегапроектов

Sputnik Узбекистан

Заместитель министра экономического развития РФ выступил на заседании узбекско-российского делового совета, прошедшего на площадке выставки "Иннопром Центральная Азия" в Ташкенте

2025-04-29T09:50+0500

2025-04-29T09:50+0500

2025-04-29T11:12+0500

иннопром - 2025

узбекистан

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товарооборот

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ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. Достижение Россией и Узбекистаном цели увеличить товарооборот до $30 млрд к 2030 году потребует реализации мегапроектов, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Вольвач выступил на заседании узбекско-российского делового совета, прошедшего на площадке выставки "Иннопром Центральная Азия" в Ташкенте. Замглавы российского министерства отметил, что двусторонние ведомственные рабочие группы ежеквартально анализируют основные товарные потоки."Выясняем, что нужно сделать для того, чтобы находиться, скажем, в хорошем темпе", — отметил Вольвач.По его словам, просто расширять торговлю между РФ и РУз уже недостаточно для того, чтобы довести товарооборот до $30 млрд.Он добавил, что без серьезного усиления кооперации, без создания новых совместных предприятий, без реализации мегапроектов невозможно увеличить взаимные торгово-экономические связи.По данным Национального комитета РУз по статистике, торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024-го увеличился на 14,5% – до $11,63 млрд.Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщал, что профильные министерства РФ и РУз разработали дорожную карту по увеличению товарооборота между странами до $30 млрд к 2030 году.

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