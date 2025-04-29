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Вольвач: Увеличение товарооборота РФ и РУз до $30 млрд потребует мегапроектов
Вольвач: Увеличение товарооборота РФ и РУз до $30 млрд потребует мегапроектов
Sputnik Узбекистан
Заместитель министра экономического развития РФ выступил на заседании узбекско-российского делового совета, прошедшего на площадке выставки "Иннопром Центральная Азия" в Ташкенте
2025-04-29T09:50+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik. Достижение Россией и Узбекистаном цели увеличить товарооборот до $30 млрд к 2030 году потребует реализации мегапроектов, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Вольвач выступил на заседании узбекско-российского делового совета, прошедшего на площадке выставки "Иннопром Центральная Азия" в Ташкенте. Замглавы российского министерства отметил, что двусторонние ведомственные рабочие группы ежеквартально анализируют основные товарные потоки."Выясняем, что нужно сделать для того, чтобы находиться, скажем, в хорошем темпе", — отметил Вольвач.По его словам, просто расширять торговлю между РФ и РУз уже недостаточно для того, чтобы довести товарооборот до $30 млрд.Он добавил, что без серьезного усиления кооперации, без создания новых совместных предприятий, без реализации мегапроектов невозможно увеличить взаимные торгово-экономические связи.По данным Национального комитета РУз по статистике, торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024-го увеличился на 14,5% – до $11,63 млрд.Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщал, что профильные министерства РФ и РУз разработали дорожную карту по увеличению товарооборота между странами до $30 млрд к 2030 году.
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вольвач товарооборот рф руз увеличение
вольвач товарооборот рф руз увеличение
Вольвач: Увеличение товарооборота РФ и РУз до $30 млрд потребует мегапроектов
09:50 29.04.2025 (обновлено: 11:12 29.04.2025)
Эксклюзив
Заместитель министра экономического развития РФ выступил на заседании узбекско-российского делового совета, прошедшего на площадке выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 28 апреля — Sputnik.
Достижение Россией и Узбекистаном цели увеличить товарооборот до $30 млрд к 2030 году потребует реализации мегапроектов, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Вольвач выступил на заседании узбекско-российского делового совета, прошедшего на площадке выставки "Иннопром Центральная Азия" в Ташкенте.
"Перед нами стоит задача — 30 миллиардов в долларовом исчислении наш взаимный товарооборот. По нашим планам, расчетам, до 20 миллиардов мы доходили нормально, с учетом той темповки, 30 миллиардов — это уже очень амбициозная задача", — сказал он.
Замглавы российского министерства отметил, что двусторонние ведомственные рабочие группы ежеквартально анализируют основные товарные потоки.
"Выясняем, что нужно сделать для того, чтобы находиться, скажем, в хорошем темпе", — отметил Вольвач.
По его словам, просто расширять торговлю между РФ и РУз уже недостаточно для того, чтобы довести товарооборот до $30 млрд.
Он добавил, что без серьезного усиления кооперации, без создания новых совместных предприятий, без реализации мегапроектов невозможно увеличить взаимные торгово-экономические связи.
По данным Национального комитета РУз по статистике, торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024-го увеличился на 14,5% – до $11,63 млрд.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщал, что профильные министерства РФ и РУз разработали дорожную карту по увеличению товарооборота между странами до $30 млрд к 2030 году.