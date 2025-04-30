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Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана
Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Российский регион уже пять лет участвует в выставке Иннопром и в этом году представляет несколько эксклюзивных проектов
2025-04-30T16:10+0500
2025-04-30T16:10+0500
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челябинская область
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана. Об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов этого российского региона Михаил Кнауб.Он сообщил, что в этом году область представляет на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте грузоподъемное оборудование, системы для приборостроения, комплектующие для ремонта бульдозерной и гусеничной техники, производство компрессорных установок и многое другое.В числе уникальных проектов — блочно-модульные газотурбинные установки, которые предназначены для электроснабжения отдаленных районов страны, где есть проблемы с подачей электроэнергии, но при этом имеется газ, а также производство компрессорных станций, необходимых для любых отраслей промышленности.Михаил Кнауб отметил, что губернатор Челябинской области уделяет особое внимание развитию межрегиональных взаимовыгодных отношений.Полную запись выступления смотрите по ссылке.
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челябинская область россия развитие отношение регионы узбекистан
челябинская область россия развитие отношение регионы узбекистан

Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана

16:10 30.04.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
Российский регион уже пять лет участвует в выставке Иннопром. И в этом году представляет несколько эксклюзивных проектов.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана. Об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов этого российского региона Михаил Кнауб.
Он сообщил, что в этом году область представляет на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте грузоподъемное оборудование, системы для приборостроения, комплектующие для ремонта бульдозерной и гусеничной техники, производство компрессорных установок и многое другое.
В числе уникальных проектов — блочно-модульные газотурбинные установки, которые предназначены для электроснабжения отдаленных районов страны, где есть проблемы с подачей электроэнергии, но при этом имеется газ, а также производство компрессорных станций, необходимых для любых отраслей промышленности.
"Помимо того, что мы пять лет представляем Челябинскую область на Иннопроме, у нас есть постоянно действующий павильон в Ташкенте, в котором мы представляем предприятия малого и среднего бизнеса с точки зрения постоянной презентации продукции, которую мы производим. В павильоне мы показываем не только продукцию промышленности, но и народного потребления", — отметил министр.
Михаил Кнауб отметил, что губернатор Челябинской области уделяет особое внимание развитию межрегиональных взаимовыгодных отношений.

"У нас действуют три соглашения: с Навоийской, Бухарской и Джизакской областями. Но мы работаем не только с теми, с кем заключены соглашения о взаимодействии с регионом. В 2024 году мы приняли две большие делегации из Сурхандарьинской и Самаркандской областей. Мы работаем абсолютно со всеми, и не обязательно между нами должны быть заключены соглашения", — рассказал министр.

Полную запись выступления смотрите по ссылке.
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