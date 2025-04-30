https://uz.sputniknews.ru/20250430/chelyabinskaya-oblast-razvitie-otnosheniy-s-regionami-uzbekistana-49112893.html

Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана

Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Российский регион уже пять лет участвует в выставке Иннопром и в этом году представляет несколько эксклюзивных проектов

2025-04-30T16:10+0500

2025-04-30T16:10+0500

2025-04-30T16:10+0500

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пресс-центр

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sputnik

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана. Об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов этого российского региона Михаил Кнауб.Он сообщил, что в этом году область представляет на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте грузоподъемное оборудование, системы для приборостроения, комплектующие для ремонта бульдозерной и гусеничной техники, производство компрессорных установок и многое другое.В числе уникальных проектов — блочно-модульные газотурбинные установки, которые предназначены для электроснабжения отдаленных районов страны, где есть проблемы с подачей электроэнергии, но при этом имеется газ, а также производство компрессорных станций, необходимых для любых отраслей промышленности.Михаил Кнауб отметил, что губернатор Челябинской области уделяет особое внимание развитию межрегиональных взаимовыгодных отношений.Полную запись выступления смотрите по ссылке.

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