https://uz.sputniknews.ru/20250430/chto-izmenitsya-v-sfere-sotszaschity-uzbekistana-49099181.html
Что изменится в сфере соцзащиты Узбекистана
Что изменится в сфере соцзащиты Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Предлагается оказывать поддержку малообеспеченным семьям с учетом их социально-экономического положения, разделив их на три категории
2025-04-30T09:50+0500
2025-04-30T09:50+0500
2025-04-30T10:19+0500
узбекистан
общество
социальная поддержка
социальная защита
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили информацию о мерах по поддержке малообеспеченных семей, обеспечению занятости лиц с инвалидностью, а также расширению охвата и видов социальных услуг, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, сегодня нуждающимся семьям предоставляют более 100 видов социальных услуг, пособий и льгот. Планируют закрепить порядок включения в "Реестр малообеспеченных семей" на законодательном уровне. Для каждой семьи утвердят индивидуальные планы выхода из бедности и обеспечат адресные услуги и поддержку. Также устранят препятствия для трудоустройства таких лиц, создадут условия для получения ими стабильного дохода. Речь шла и об обеспечении занятости лиц с инвалидностью. Согласно озвученным предложениям, предприятия легкой промышленности, принимающие на работу людей с инвалидностью, получат налоговые льготы. Кроме того, снизят ставку социального налога на таких сотрудников, а предпринимателям за их трудоустройство будут предоставлять субсидии в размере до 500 млн сумов за счет Государственного фонда социальной защиты. Для расширения охвата и видов социальных услуг для лиц, нуждающихся в постоянном уходе, внедрят программу "Шаг к активной жизни". В ее рамках будут оказывать помощь в бытовых делах, дневные и надомные услуги по уходу, восстановлению утраченной двигательной активности, профилактике заболеваний и другие медико-социальные услуги. Глава республики одобрил представленные предложения и поручил обеспечить контроль за их исполнением.
узбекистан
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узбекистан социальная защита изменения
узбекистан социальная защита изменения
Что изменится в сфере соцзащиты Узбекистана
09:50 30.04.2025 (обновлено: 10:19 30.04.2025)
Предлагается оказывать поддержку малообеспеченным семьям с учетом их социально-экономического положения, разделив их на три категории.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Шавкату Мирзиёеву представили информацию о мерах по поддержке малообеспеченных семей, обеспечению занятости лиц с инвалидностью, а также расширению охвата и видов социальных услуг, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, сегодня нуждающимся семьям предоставляют более 100 видов социальных услуг, пособий и льгот. Планируют закрепить порядок включения в "Реестр малообеспеченных семей" на законодательном уровне. Для каждой семьи утвердят индивидуальные планы выхода из бедности и обеспечат адресные услуги и поддержку. Также устранят препятствия для трудоустройства таких лиц, создадут условия для получения ими стабильного дохода.
"Дети из малообеспеченных семей будут освобождены от оплаты за группы продленного дня в школах, а отличники получат возможность бесплатно отдыхать в оздоровительных лагерях. Студентки из таких семей, добившиеся высоких академических результатов, будут получать специальную стипендию в двойном размере от базовой", — говорится в сообщении.
Речь шла и об обеспечении занятости лиц с инвалидностью.
Согласно озвученным предложениям, предприятия легкой промышленности, принимающие на работу людей с инвалидностью, получат налоговые льготы. Кроме того, снизят ставку социального налога на таких сотрудников, а предпринимателям за их трудоустройство будут предоставлять субсидии в размере до 500 млн сумов за счет Государственного фонда социальной защиты.
"Планируется также увеличить объем закупок товаров и услуг, производимых людьми с инвалидностью, через электронные торговые площадки. Для их профессионального обучения в техникумах будут созданы инклюзивные образовательные группы", — говорится в сообщении.
Для расширения охвата и видов социальных услуг для лиц, нуждающихся в постоянном уходе, внедрят программу "Шаг к активной жизни". В ее рамках будут оказывать помощь в бытовых делах, дневные и надомные услуги по уходу, восстановлению утраченной двигательной активности, профилактике заболеваний и другие медико-социальные услуги.
Глава республики одобрил представленные предложения и поручил обеспечить контроль за их исполнением.