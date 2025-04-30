https://uz.sputniknews.ru/20250430/chto-izmenitsya-v-sfere-sotszaschity-uzbekistana-49099181.html

Что изменится в сфере соцзащиты Узбекистана

Что изменится в сфере соцзащиты Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Предлагается оказывать поддержку малообеспеченным семьям с учетом их социально-экономического положения, разделив их на три категории

2025-04-30T09:50+0500

2025-04-30T09:50+0500

2025-04-30T10:19+0500

узбекистан

общество

социальная поддержка

социальная защита

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили информацию о мерах по поддержке малообеспеченных семей, обеспечению занятости лиц с инвалидностью, а также расширению охвата и видов социальных услуг, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, сегодня нуждающимся семьям предоставляют более 100 видов социальных услуг, пособий и льгот. Планируют закрепить порядок включения в "Реестр малообеспеченных семей" на законодательном уровне. Для каждой семьи утвердят индивидуальные планы выхода из бедности и обеспечат адресные услуги и поддержку. Также устранят препятствия для трудоустройства таких лиц, создадут условия для получения ими стабильного дохода. Речь шла и об обеспечении занятости лиц с инвалидностью. Согласно озвученным предложениям, предприятия легкой промышленности, принимающие на работу людей с инвалидностью, получат налоговые льготы. Кроме того, снизят ставку социального налога на таких сотрудников, а предпринимателям за их трудоустройство будут предоставлять субсидии в размере до 500 млн сумов за счет Государственного фонда социальной защиты. Для расширения охвата и видов социальных услуг для лиц, нуждающихся в постоянном уходе, внедрят программу "Шаг к активной жизни". В ее рамках будут оказывать помощь в бытовых делах, дневные и надомные услуги по уходу, восстановлению утраченной двигательной активности, профилактике заболеваний и другие медико-социальные услуги. Глава республики одобрил представленные предложения и поручил обеспечить контроль за их исполнением.

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