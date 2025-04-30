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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250430/eaeu-uzbekistan-sotrudnichestvo-49105357.html
Гоар Барсегян: ЕАЭС активно развивает кооперационные связи с Узбекистаном
Гоар Барсегян: ЕАЭС активно развивает кооперационные связи с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии приняла участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
2025-04-30T13:20+0500
2025-04-30T13:20+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
"иннопром"
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Страны ЕАЭС активно развивают кооперационные связи с Узбекистаном, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Министр выступила на пленарной сессии в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте с докладом о приоритетах промышленного сотрудничества государств Союза и перспективах развития кооперационных связей с предприятиями республики.Она с уверенностью констатировала, что в сегодняшнем многополярном мире Евразийский экономический союз, который объединяет пять государств, приносит реальную выгоду и обеспечивает стабильный устойчивый рост экономик.Барсегян отметила, что, помимо развития внутренней повестки, расширяется сеть международных партнеров, в том числе Институт государственных наблюдателей. Статус наблюдателя при ЕАЭС недавно получил Иран. Узбекистан давно уже имеет данный статус."Мы всегда приветствуем инициативы главы Узбекистана по таким важнейшим направлениям, как климатическая повестка, электронная торговля, цифровые железнодорожные перевозки и, конечно же, промышленность, агропромышленный комплекс. У нас в рамках Союза запущен новый механизм по финансированию кооперационных проектов. Мы уже одобрили первые проекты по сельхоз- и железнодорожному машиностроению на территории РФ и РК. Сейчас работаем над расширением на сельское хозяйство. У Узбекистана здесь большой потенциал. Мы уже начали соответствующую работу со страной в рамках статуса наблюдателя, чтобы активно двигать наше взаимодействие по данным направлениям", — подчеркнула министр. Кроме того, Гоар Барсегян посетила предприятие ООО "Tashtib-Tex", где обсудила вопросы развития сотрудничества в сфере легкой промышленности и в рамках реализации Плана совместных мероприятий ЕЭК и Правительства Узбекистана на 2024 – 2026 годы.
ташкент
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гоар барсегян еаэс узбекистан
гоар барсегян еаэс узбекистан

Гоар Барсегян: ЕАЭС активно развивает кооперационные связи с Узбекистаном

13:20 30.04.2025
© Пресс-служба ЕЭКДиректор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
Директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2025
© Пресс-служба ЕЭК
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Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии приняла участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Страны ЕАЭС активно развивают кооперационные связи с Узбекистаном, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Министр выступила на пленарной сессии в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте с докладом о приоритетах промышленного сотрудничества государств Союза и перспективах развития кооперационных связей с предприятиями республики.
"Страны ЕАЭС активно развивают кооперационные связи с Республикой Узбекистан. Перспективными могут стать совместные проекты в машиностроении, авиастроении, химической и легкой промышленности. В их реализации и наращивании производства по этим направлениям заинтересованы как страны ЕАЭС, так и Узбекистан", – отметила Барсегян.
Она с уверенностью констатировала, что в сегодняшнем многополярном мире Евразийский экономический союз, который объединяет пять государств, приносит реальную выгоду и обеспечивает стабильный устойчивый рост экономик.
Барсегян отметила, что, помимо развития внутренней повестки, расширяется сеть международных партнеров, в том числе Институт государственных наблюдателей. Статус наблюдателя при ЕАЭС недавно получил Иран. Узбекистан давно уже имеет данный статус.
"Мы всегда приветствуем инициативы главы Узбекистана по таким важнейшим направлениям, как климатическая повестка, электронная торговля, цифровые железнодорожные перевозки и, конечно же, промышленность, агропромышленный комплекс. У нас в рамках Союза запущен новый механизм по финансированию кооперационных проектов. Мы уже одобрили первые проекты по сельхоз- и железнодорожному машиностроению на территории РФ и РК. Сейчас работаем над расширением на сельское хозяйство. У Узбекистана здесь большой потенциал. Мы уже начали соответствующую работу со страной в рамках статуса наблюдателя, чтобы активно двигать наше взаимодействие по данным направлениям", — подчеркнула министр.
Кроме того, Гоар Барсегян посетила предприятие ООО "Tashtib-Tex", где обсудила вопросы развития сотрудничества в сфере легкой промышленности и в рамках реализации Плана совместных мероприятий ЕЭК и Правительства Узбекистана на 2024 – 2026 годы.
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