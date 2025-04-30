Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков
Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков
Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Курсанты разминаются на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Курсанты разминаются на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Стрелок с противодроновым ружьем во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Стрелок с противодроновым ружьем во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-34-85 и Су-100 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-34-85 и Су-100 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащий на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащий на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-34-85 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-34-85 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Люди делают селфи с военными машинами, проезжающими по Тверской улице в сторону Красной площади, чтобы принять участие в репетиции военного парада в честь Дня Победы в Москве
Люди делают селфи с военными машинами, проезжающими по Тверской улице в сторону Красной площади, чтобы принять участие в репетиции военного парада в честь Дня Победы в Москве
Военная техника едет по Тверской улице во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военная техника едет по Тверской улице во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Следующие репетиции запланированы на 3 и 7 мая.
Следующие репетиции запланированы на 3 и 7 мая.