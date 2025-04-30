https://uz.sputniknews.ru/20250430/parad-pobeda-moskva-repetitsiya-49099780.html

Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве

Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве

Sputnik Узбекистан

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне

2025-04-30T14:07+0500

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фотолента

россия

москва

парад

парад победы

великая отечественная война

общество

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Парад Победы в Москве традиционно состоится 9 мая. По Красной площади торжественным маршем пройдут пешие колонны и проедет военная техника, над ней пролетят боевые самолеты и вертолеты. Для подготовки к параду организуют репетиции. Как прошла вторая репетиция парада Победы в этом году — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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