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Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Sputnik Узбекистан
В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне
2025-04-30T14:07+0500
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фотолента
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москва
парад
парад победы
великая отечественная война
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Парад Победы в Москве традиционно состоится 9 мая. По Красной площади торжественным маршем пройдут пешие колонны и проедет военная техника, над ней пролетят боевые самолеты и вертолеты. Для подготовки к параду организуют репетиции. Как прошла вторая репетиция парада Победы в этом году — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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репетиция парад победа великая отечественная война москва
репетиция парад победа великая отечественная война москва

Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве

14:07 30.04.2025 (обновлено: 15:19 30.04.2025)
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В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Парад Победы в Москве традиционно состоится 9 мая. По Красной площади торжественным маршем пройдут пешие колонны и проедет военная техника, над ней пролетят боевые самолеты и вертолеты. Для подготовки к параду организуют репетиции. Как прошла вторая репетиция парада Победы в этом году — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
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Курсанты с девушками перед началом репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков

Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков - Sputnik Узбекистан
3/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Репетиции четко повторяют сценарий парада Победы, включая соблюдение временных отрезков

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Бронеавтомобиль &quot;ВПК-Урал&quot; на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
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Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Курсанты разминаются на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Курсанты разминаются на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
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Курсанты разминаются на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Автономная пусковая установка ПГРК &quot;Ярс&quot; на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Беспилотные летательные аппараты &quot;Герань-2&quot; в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Стрелок с противодроновым ружьем во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Стрелок с противодроновым ружьем во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
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Стрелок с противодроновым ружьем во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Танк Т-34-85 и Су-100 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Танк Т-34-85 и Су-100 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Танк Т-34-85 и Су-100 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащий на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Военнослужащий на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Перейти в фотобанк

Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Alexey Nikolskiy
/
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Колонна военной техники на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Танк Т-34-85 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Танк Т-34-85 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Танк Т-34-85 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© AP Photo / Pavel Bednyakov

Люди делают селфи с военными машинами, проезжающими по Тверской улице в сторону Красной площади, чтобы принять участие в репетиции военного парада в честь Дня Победы в Москве

Люди делают селфи с военными машинами, проезжающими по Тверской улице в сторону Красной площади, чтобы принять участие в репетиции военного парада в честь Дня Победы в Москве - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Люди делают селфи с военными машинами, проезжающими по Тверской улице в сторону Красной площади, чтобы принять участие в репетиции военного парада в честь Дня Победы в Москве

© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

Военная техника едет по Тверской улице во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Военная техника едет по Тверской улице во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
14/15
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

Военная техника едет по Тверской улице во время репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© AP Photo / Pavel Bednyakov

Следующие репетиции запланированы на 3 и 7 мая.

Следующие репетиции запланированы на 3 и 7 мая. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Следующие репетиции запланированы на 3 и 7 мая.

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