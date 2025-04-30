https://uz.sputniknews.ru/20250430/putin-forum-volgograd-vystupleniye-49104052.html

Путин: Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма

Путин: Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма

Sputnik Узбекистан

Российский лидер выступил на международном форуме Союзного государства "Великое наследие — общее будущее" в Волгограде

2025-04-30T11:00+0500

2025-04-30T11:00+0500

2025-04-30T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на итоговом пленарном заседании международного форума "Великое наследие — общее будущее" в Волгограде.Глава РФ назвал День Победы святым праздником.Путин подчеркнул, что в годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее, и разгром нацизма – это наше общее достояние.Российский лидер рассказал, что делается для сохранения правды о Великой Победе, в том числе при содержательном участии законодателей, парламентариев. В частности, в России за последние годы приняли более 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике, учредили новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции в 1944 году и Ленинградской битвы — в августе 1944-го. Стал более четким порядок ремонта и охраны объектов культурного наследия.В продолжение этой работы президент России предложил создать при Парламентском собрании РФ и Беларуси комиссию по сохранению исторической памяти.Путин напомнил, какую безмерно дорогую цену заплатили наши народы за победу над нацизмом, какие колоссальные жертвы были принесены ради этого. Глава РФ выразил уверенность, что в России, в Беларуси и в других странах будут всегда помнить уроки этой войны.Другие заявления президента России:Международный форум "Великое наследие — общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходил в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В нем участвовали свыше 450 делегатов: ведущие международные эксперты, общественные деятели, представители государственных структур и молодежных организаций.

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