Путин: Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма
© POOL/
Подписаться
Российский лидер выступил на международном форуме Союзного государства "Великое наследие — общее будущее" в Волгограде.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на итоговом пленарном заседании международного форума "Великое наследие — общее будущее" в Волгограде.
Глава РФ назвал День Победы святым праздником.
"В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы — один из самых значимых и святых праздников", — сказал он.
Путин подчеркнул, что в годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее, и разгром нацизма – это наше общее достояние.
Российский лидер рассказал, что делается для сохранения правды о Великой Победе, в том числе при содержательном участии законодателей, парламентариев. В частности, в России за последние годы приняли более 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике, учредили новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции в 1944 году и Ленинградской битвы — в августе 1944-го. Стал более четким порядок ремонта и охраны объектов культурного наследия.
В продолжение этой работы президент России предложил создать при Парламентском собрании РФ и Беларуси комиссию по сохранению исторической памяти.
"Предлагаю создать при Парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств, ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа. Разумеется, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки наших стран", — сказал он.
Путин напомнил, какую безмерно дорогую цену заплатили наши народы за победу над нацизмом, какие колоссальные жертвы были принесены ради этого. Глава РФ выразил уверенность, что в России, в Беларуси и в других странах будут всегда помнить уроки этой войны.
"Главный из них очевиден: надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий – русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств", — подчеркнул Путин.
Другие заявления президента России:
нынешний год объявлен в Содружестве Годом мира и единства в борьбе с нацизмом;
мы ждем лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве и высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на Параде Победы по Красной площади;
важно вместе формировать более справедливый многополярный миропорядок на принципах уважения интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития;
мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других;
наш общий континент (Евразия — ред.) должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития.
Международный форум "Великое наследие — общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходил в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В нем участвовали свыше 450 делегатов: ведущие международные эксперты, общественные деятели, представители государственных структур и молодежных организаций.