Старший вице-президент РЭЦ — об инструментах поддержки российско-узбекского бизнеса
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Ключевой тренд последних лет — кооперационные проекты и локализация производства.
Старший вице-президент Российского экспортного центра и директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал об инструментах, которые помогают наращивать сотрудничество между российскими и узбекскими компаниями.
Ключевой тренд последних лет — кооперационные проекты и локализация производства.
"Мы видим значительный потенциал: Узбекистан активно развивает свободные экономические зоны и технопарки, и российские компании проявляют к ним интерес", — отметил Гусаков.
Он также обозначил приоритетные направления сотрудничества, поддерживаемые РЭЦ, — нефтегазовый сектор, транспортное машиностроение и энергетика, где уже реализуют масштабные проекты.
Особое внимание Гусаков уделил национальной экспозиции Made in Russia на выставке Иннопром в Ташкенте.
"В этом году у нас очень большая экспозиция — более 900 кв. м. Представлена 51 компания: от крупных предприятий до малого и среднего бизнеса. Ассортимент — от буровых установок до зарядных устройств для электромобилей", — подчеркнул он.
Полную запись выступления смотрите по ссылке.