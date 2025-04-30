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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Старший вице-президент РЭЦ — об инструментах поддержки российско-узбекского бизнеса
Старший вице-президент РЭЦ — об инструментах поддержки российско-узбекского бизнеса
Sputnik Узбекистан
Ключевой тренд последних лет — кооперационные проекты и локализация производства
2025-04-30T14:30+0500
2025-04-30T14:30+0500
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узбекистан
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сотрудничество
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Старший вице-президент Российского экспортного центра и директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал об инструментах, которые помогают наращивать сотрудничество между российскими и узбекскими компаниями.Ключевой тренд последних лет — кооперационные проекты и локализация производства.Он также обозначил приоритетные направления сотрудничества, поддерживаемые РЭЦ, — нефтегазовый сектор, транспортное машиностроение и энергетика, где уже реализуют масштабные проекты.Особое внимание Гусаков уделил национальной экспозиции Made in Russia на выставке Иннопром в Ташкенте.Полную запись выступления смотрите по ссылке.
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россия узбекистан бизнес поддержка инструменты
россия узбекистан бизнес поддержка инструменты

Старший вице-президент РЭЦ — об инструментах поддержки российско-узбекского бизнеса

14:30 30.04.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
Ключевой тренд последних лет — кооперационные проекты и локализация производства.
Старший вице-президент Российского экспортного центра и директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал об инструментах, которые помогают наращивать сотрудничество между российскими и узбекскими компаниями.
Ключевой тренд последних лет — кооперационные проекты и локализация производства.
"Мы видим значительный потенциал: Узбекистан активно развивает свободные экономические зоны и технопарки, и российские компании проявляют к ним интерес", — отметил Гусаков.
Он также обозначил приоритетные направления сотрудничества, поддерживаемые РЭЦ, — нефтегазовый сектор, транспортное машиностроение и энергетика, где уже реализуют масштабные проекты.
Особое внимание Гусаков уделил национальной экспозиции Made in Russia на выставке Иннопром в Ташкенте.

"В этом году у нас очень большая экспозиция — более 900 кв. м. Представлена 51 компания: от крупных предприятий до малого и среднего бизнеса. Ассортимент — от буровых установок до зарядных устройств для электромобилей", — подчеркнул он.

Полную запись выступления смотрите по ссылке.
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