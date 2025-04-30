https://uz.sputniknews.ru/20250430/rossiya-uzbekistan-biznes-podderjka-instrumenty-49107401.html

Старший вице-президент РЭЦ — об инструментах поддержки российско-узбекского бизнеса

Старший вице-президент РЭЦ — об инструментах поддержки российско-узбекского бизнеса

Sputnik Узбекистан

Ключевой тренд последних лет — кооперационные проекты и локализация производства

2025-04-30T14:30+0500

2025-04-30T14:30+0500

2025-04-30T14:30+0500

пресс-центр

пресс-центр

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Старший вице-президент Российского экспортного центра и директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал об инструментах, которые помогают наращивать сотрудничество между российскими и узбекскими компаниями.Ключевой тренд последних лет — кооперационные проекты и локализация производства.Он также обозначил приоритетные направления сотрудничества, поддерживаемые РЭЦ, — нефтегазовый сектор, транспортное машиностроение и энергетика, где уже реализуют масштабные проекты.Особое внимание Гусаков уделил национальной экспозиции Made in Russia на выставке Иннопром в Ташкенте.Полную запись выступления смотрите по ссылке.

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