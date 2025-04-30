https://uz.sputniknews.ru/20250430/rostovskaya-oblast-planiruet-privlech-medrabotnikov-iz-uzbekistana-49105144.html
Ростовская область планирует привлечь медработников из Узбекистана
Ростовская область планирует привлечь медработников из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили взаимодействие в сфере организованной трудовой миграции
2025-04-30T12:10+0500
2025-04-30T12:10+0500
2025-04-30T12:10+0500
узбекистан
ростовская область
сотрудничество
трудовая миграция
общество
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Ростовская область планирует привлечь медработников из Узбекистана со знанием русского языка, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия в сфере организованной трудовой миграции обсудили генеральный консул РУз Бурхан Аликулов и первый заместитель губернатора российского региона Алексей Господарев.Речь шла о прямых контактах между регионами, в частности, Джизакской областью Узбекистана и Ростовской РФ, расширении географии сотрудничества, организации регулярных бизнес-встреч и форумов с участием заинтересованных предпринимателей двух стран.Российской стороне рассказали о туристическом потенциале областей республики, возможностях для развития взаимодействия в этой сфере.Стороны договорились продолжить диалог в целях реализации совместных проектов.
узбекистан
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узбекистан, ростовская область, сотрудничество, трудовая миграция, общество
узбекистан, ростовская область, сотрудничество, трудовая миграция, общество
Ростовская область планирует привлечь медработников из Узбекистана
Стороны обсудили взаимодействие в сфере организованной трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik
. Ростовская область планирует привлечь медработников из Узбекистана со знанием русского языка, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия в сфере организованной трудовой миграции обсудили генеральный консул РУз Бурхан Аликулов и первый заместитель губернатора российского региона Алексей Господарев.
"Отмечено, что в настоящее время в Ростовской области наблюдается нехватка медицинских работников, в частности медбратьев и медсестер, в связи с чем предложено рассмотреть возможность привлечения указанных специалистов со знанием русского языка из Узбекистана", — говорится в сообщении.
Речь шла о прямых контактах между регионами, в частности, Джизакской областью Узбекистана и Ростовской РФ, расширении географии сотрудничества, организации регулярных бизнес-встреч и форумов с участием заинтересованных предпринимателей двух стран.
Российской стороне рассказали о туристическом потенциале областей республики, возможностях для развития взаимодействия в этой сфере.
Стороны договорились продолжить диалог в целях реализации совместных проектов.