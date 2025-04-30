https://uz.sputniknews.ru/20250430/senat-uzbekistana-zapretil-oborot-elektronnyx-sigaret-49108948.html

Сенат Узбекистана запретил оборот электронных сигарет

Сенат Узбекистана запретил оборот электронных сигарет

Sputnik Узбекистан

В последние годы в стране резко вырос незаконный ввоз электронных сигарет и устройств доставки никотина, что привело к росту употребления этой продукции особенно среди молодежи

2025-04-30T16:50+0500

2025-04-30T16:50+0500

2025-04-30T16:50+0500

общество

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

электронные сигареты

запрет

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Сенат Узбекистана в ходе очередного пленарного заседания одобрил закон, предусматривающий полный запрет оборота электронных сигарет в республике, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Как отмечалось, в последние годы в стране резко вырос незаконный ввоз электронных сигарет и устройств доставки никотина, что привело к росту употребления этой продукции особенно среди молодежи.Документ вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.Они устанавливают ответственность за правонарушения, связанные с производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, сбытом, а также ввозом и вывозом табачной продукции, электронных систем доставки никотина, включая электронные сигареты и жидкости к ним, оборот которых запрещен.Вместе с тем предусмотрено освобождение от ответственности для лиц, совершивших эти действия, при явке с повинной в органы власти и сдаче запрещенной продукции.

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Sputnik Узбекистан

сенат узбекистана запрет оборот электронные сигареты