https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-eaeu-vneshnetorgovyy-oborot-49118662.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Sputnik Узбекистан

Национальное агентство РУз по статистике: в первые три месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,8%

2025-04-30T17:35+0500

2025-04-30T17:35+0500

2025-04-30T17:42+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

инфографика

торговля

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Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС в январе – марте этого года составил $3 943,2 млн, из них объем экспорта — $1 334,3 млн, объем импорта — $2 608,9 млн. Основным партнером в Союзе по итогам первых трех месяцев продолжает оставаться Россия.Общий объем торговли с РФ составил $2 580,4 млн, из которых $1 694,7 млн приходится на импорт.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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