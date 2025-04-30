https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-eaeu-vneshnetorgovyy-oborot-49118662.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальное агентство РУз по статистике: в первые три месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,8%
2025-04-30T17:35+0500
2025-04-30T17:35+0500
2025-04-30T17:42+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС в январе – марте этого года составил $3 943,2 млн, из них объем экспорта — $1 334,3 млн, объем импорта — $2 608,9 млн. Основным партнером в Союзе по итогам первых трех месяцев продолжает оставаться Россия.Общий объем торговли с РФ составил $2 580,4 млн, из которых $1 694,7 млн приходится на импорт.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан внешнеторговый оборот еаэс
узбекистан внешнеторговый оборот еаэс
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
17:35 30.04.2025 (обновлено: 17:42 30.04.2025)
Национальное агентство РУз по статистике: в первые три месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,8%.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС в январе – марте этого года составил $3 943,2 млн, из них объем экспорта — $1 334,3 млн, объем импорта — $2 608,9 млн. Основным партнером в Союзе по итогам первых трех месяцев продолжает оставаться Россия.
Общий объем торговли с РФ составил $2 580,4 млн, из которых $1 694,7 млн приходится на импорт.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.