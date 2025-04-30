https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-massovuya-otsenka-nedvijimosti-po-rynochnoy-stoimosti-49107727.html

В Узбекистане поэтапно проведут массовую оценку недвижимости по рыночной стоимости

В Узбекистане поэтапно проведут массовую оценку недвижимости по рыночной стоимости

Sputnik Узбекистан

Во многих регионах республики наблюдается значительное расхождение между кадастровой и реальной рыночной стоимостью недвижимости, что приводит к несоответствиям в правовых отношениях и на рынке

2025-04-30T15:40+0500

2025-04-30T15:40+0500

2025-04-30T15:40+0500

общество

узбекистан

недвижимость

кадастр

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане поэтапно проведут массовую оценку недвижимости по рыночной стоимости, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Главе республики представили презентацию о проделанной работе и предстоящих задачах по ведению земельного учета и развитию кадастровой службы.Как отмечалось, общая площадь земель в стране составляет около 45 млн гектаров. До 2021 года из них лишь 1 млн гектаров внесли в государственный реестр. Создание в последние годы единой системы и внедрение цифровизации позволили зарегистрировать 42 млн гектаров или 94% всех земель.Актуальная задача – упорядочение отношений в сфере недвижимого имущества. С этой целью запустили систему UZKAD – единую базу данных, в которой государство гарантирует достоверность и юридическую силу сведений о недвижимости. В нее вносят данные обо всех зданиях и сооружениях. На сегодняшний день в системе отражены сведения о 150 тыс. жилых и 707 тыс. нежилых помещений, а также о 44 тыс. многоквартирных домов.Значительное расхождение между кадастровой и реальной рыночной стоимостью недвижимости, которое наблюдается во многих регионах, приводит к несоответствиям в правовых отношениях и на рынке.В связи с этим, в соответствии с указом президента, внедряют систему массовой оценки недвижимости. Для этого в Агентстве кадастра создали Национальный центр по массовой оценке недвижимого имущества. Центру выделили 40 млрд сумов, привлекли квалифицированных специалистов, начали практическую работу.Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что кадастровые данные — это важная основа для эффективного планирования экономических программ, и дал указания обеспечить целостность и точность в этой сфере. Также он поручил сократить бюрократию, повысить качество кадастровых услуг и создать удобства для предпринимателей.

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