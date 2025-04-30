https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-ustanovil-dipotnosheniya-s-respublikoy-kot-divuar-49116942.html
Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар
Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар
Sputnik Узбекистан
Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения
2025-04-30T17:50+0500
2025-04-30T17:50+0500
2025-04-30T17:50+0500
политика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар, сообщает ИА "Дунё". Постпреды республик при ООН Улугбек Лапасов и Тиемоко Морико накануне в Нью-Йорке подписали Совместное коммюнике от имени правительств двух стран.Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Ранее Узбекистан установил дипломатические отношения с самой маленькой независимой республикой на Земле — Науру и южноамериканской Республикой Суринам.
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узбекистан дипломатические отношения
узбекистан дипломатические отношения
Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар
Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар, сообщает
ИА "Дунё".
"Республика Кот-д’Ивуар стала 160-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения", — говорится в сообщении.
Постпреды республик при ООН Улугбек Лапасов и Тиемоко Морико накануне в Нью-Йорке подписали Совместное коммюнике от имени правительств двух стран.
Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Подписание документа стало важным шагом к активизации взаимодействия Узбекистана с африканским континентом", — говорится в сообщении.
Ранее Узбекистан установил дипломатические отношения с самой маленькой независимой республикой на Земле — Науру и южноамериканской Республикой Суринам.