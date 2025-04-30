https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-ustanovil-dipotnosheniya-s-respublikoy-kot-divuar-49116942.html

Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар

Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар

Sputnik Узбекистан

Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения

2025-04-30T17:50+0500

2025-04-30T17:50+0500

2025-04-30T17:50+0500

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар, сообщает ИА "Дунё". Постпреды республик при ООН Улугбек Лапасов и Тиемоко Морико накануне в Нью-Йорке подписали Совместное коммюнике от имени правительств двух стран.Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Ранее Узбекистан установил дипломатические отношения с самой маленькой независимой республикой на Земле — Науру и южноамериканской Республикой Суринам.

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