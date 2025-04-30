https://uz.sputniknews.ru/20250430/v-tashkente-obsudili-vozmojnosti-ii-v-sfere-zdravooxraneniya-49119100.html

В Ташкенте обсудили возможности ИИ в сфере здравоохранения

В Ташкенте обсудили возможности ИИ в сфере здравоохранения

Sputnik Узбекистан

Ранняя диагностика – успех дальнейшего лечения, и в этом смысле развитие IT и цифровых технологий снижает нагрузку на врачей и обеспечивает более эффективную работу первичного звена

2025-04-30T18:20+0500

2025-04-30T18:20+0500

2025-04-30T18:20+0500

иннопром. центральная азия - 2024

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ТАШКЕНТ, 30 апреля — Sputnik. В заключительный день работы пятой Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" спикеры из Узбекистана и России обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области инноваций в здравоохранении, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.За круглым столом гоорили об использовании искусственного интеллекта и нейросетей для улучшения медицинских услуг, приводили примеры внедрения телемедицины, разработки новых медицинских устройств и инновационных решений для диагностики и лечения различных заболеваний.Главный научный сотрудник Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта Игорь Сергеев отметил, что одно из направлений системы здравоохранения РФ — решение проблемы старения населения, а также увеличение продолжительности жизни людей и активное долголетие.Опытом работы Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы поделилась руководитель по управлению подразделениями дирекции "Наука" Ольга Омелянская.Она остановилась на одном из важных направлений работы центра: внедрении технологий ИИ в практическую медицину, в частности, в лучевую диагностику.Российскую компанию "Платформа Третье мнение" представил первый заместитель гендиректора Андрей Поваренкин. Он рассказал об уже налаженном взаимодействии с Узбекистаном и предложил продолжить сотрудничество в рамках осуществления бесплатных пилотных проектов и научных изысканий.Основываясь на опыте работы с Узбекистаном, он подчеркнул, что доверие к российским услугам и товарам в стране очень высокое.Он также рассказал об историях успеха функционирования российских ITкомпаний в республике.О том, какие возможности по внедрению AI в здравоохранение предлагает Сбербанк России проинформировала руководитель направления "Индустрия здоровья" Сбера Кира Грасс. Она же поделилась планами работы над совместными решениями в этом направлении с IT-парком.

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