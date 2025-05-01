https://uz.sputniknews.ru/20250501/aprelskaya-inflyatsiya-uzbekistan-49125065.html
Апрельская инфляция в Узбекистане — инфографика
Апрельская инфляция в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в республике за четвертый месяц 2025-го замедлилась до 0,7% после 0,9% в марте
2025-05-01T15:00+0500
2025-05-01T15:00+0500
2025-05-01T15:00+0500
инфографика
узбекистан
инфляция
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В апреле 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане вырос на 0,7%, к декабрю 2024 года — на 2,9% и в годовом выражении — на 10,1%.Продовольственная инфляция преобладала над другими группами.Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 1,0%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 0,4%, для платных услуг населению достиг 0,8%.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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апрель инфляция узбекистан
апрель инфляция узбекистан
Апрельская инфляция в Узбекистане — инфографика
По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в республике за четвертый месяц 2025-го замедлилась до 0,7% после 0,9% в марте.
В апреле 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане вырос на 0,7%, к декабрю 2024 года — на 2,9% и в годовом выражении — на 10,1%.
Продовольственная инфляция преобладала над другими группами.
Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 1,0%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 0,4%, для платных услуг населению достиг 0,8%.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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