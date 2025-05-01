https://uz.sputniknews.ru/20250501/aprelskaya-inflyatsiya-uzbekistan-49125065.html

Апрельская инфляция в Узбекистане — инфографика

Апрельская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в республике за четвертый месяц 2025-го замедлилась до 0,7% после 0,9% в марте

2025-05-01T15:00+0500

2025-05-01T15:00+0500

2025-05-01T15:00+0500

инфографика

узбекистан

инфляция

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В апреле 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане вырос на 0,7%, к декабрю 2024 года — на 2,9% и в годовом выражении — на 10,1%.Продовольственная инфляция преобладала над другими группами.Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 1,0%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 0,4%, для платных услуг населению достиг 0,8%.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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