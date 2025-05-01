https://uz.sputniknews.ru/20250501/final-muzykalnogo-festivalya-doroga-na-yaltu-49126295.html
Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
Sputnik Узбекистан
Международный музыкальный конкурс-фестиваль приурочили к 80-летию Победы. В самом сердце российской столицы на разных языках звучат любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне
2025-05-01T19:30+0500
2025-05-01T19:30+0500
2025-05-01T19:30+0500
прямая трансляция
фестиваль
музыка
россия
москва
культура
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В Государственном Кремлевском дворце проходит гала-концерт VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту".Накануне 80-летия Великой Победы в столице России на разных языках звучат любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне.Фестиваль "Дорога на Ялту" проводят уже в седьмой раз. В этом году заявки на участие прислали 160 вокалистов из 55 стран.По результатам отборочного онлайн-тура в Москву прибыли исполнители из 15 государств: Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Кубы, Сербии, США, Туниса и Франции. На гала-концерте они выступают в дуэтах с российскими звездами.Победителей конкурса определит жюри во главе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко.
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прямая трансляция, фестиваль, музыка, россия, москва, культура, видео
прямая трансляция, фестиваль, музыка, россия, москва, культура, видео
Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
Международный музыкальный конкурс-фестиваль приурочили к 80-летию Победы. В самом сердце российской столицы на разных языках звучат любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне.
В Государственном Кремлевском дворце проходит гала-концерт VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту".
Накануне 80-летия Великой Победы в столице России на разных языках звучат любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне.
Фестиваль "Дорога на Ялту" проводят уже в седьмой раз. В этом году заявки на участие прислали 160 вокалистов из 55 стран.
По результатам отборочного онлайн-тура в Москву прибыли исполнители из 15 государств: Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Кубы, Сербии, США, Туниса и Франции. На гала-концерте они выступают в дуэтах с российскими звездами.
Победителей конкурса определит жюри во главе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко.