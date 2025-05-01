https://uz.sputniknews.ru/20250501/httpsasrgovuzruv-asr-sostoyalas-vstrecha-s-delegacziej-agentstva-strategicheskih-inicziativ-rossii-49125889.html

Креативная экономика и туризм: РУз и Россия подписали план совместных действий

Креативная экономика и туризм: РУз и Россия подписали план совместных действий

Sputnik Узбекистан

Также стороны договорились разработать региональные стандарты добровольческой деятельности

2025-05-01T13:30+0500

2025-05-01T13:30+0500

2025-05-01T14:20+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

туризм

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/01/49125341_78:0:1216:640_1920x0_80_0_0_caec8b5ea7ac2380448f3f389c69fcea.jpg

ТАШКЕНТ, 1 май — Sputnik. Узбекистан и Россия подписали план совместных действий в области креативной экономики и туризма, сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ (АСР) при президенте РУз.Директор АСР Баходир Рахматов встретился с делегацией Агентства стратегических инициатив России во главе с гендиректором Светланой Чупшевой. Они подвели итоги совместной работы за прошедший период и обсудили новые направления сотрудничества.Речь шла о реализации нескольких значимых инициатив: открытии Центра "Точка притяжения" в Ташкенте для взаимодействия науки, промышленности и инноваций, формировании правовой базы для развития креативной экономики, принятии одноименного закона, а также организации встреч представителей креативных индустрий обеих стран. Также внедрены новые виды туризма, такие как промышленный и геологический.Для дальнейшего расширения партнерства стороны подписали План совместных действий на 2025 год.Документ предусматривает:Особое внимание уделят вопросам образования в сфере креативной экономики, в частности, обучению на грантовой основе в "Universal University".Еще одно важное направление — развитие волонтерства.В этих целях разработают региональные стандарты добровольческой деятельности. Для проведения исследования правовой базы и выработки инициатив создадут совместную рабочую группу.В соответствии с планом будут развивать и промышленный туризм. Предлагается внедрение туристских маршрутов по предприятиям для популяризации рабочих и технических профессий, а также увеличения общего турпотока.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия план действия