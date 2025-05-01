Креативная экономика и туризм: РУз и Россия подписали план совместных действий
13:30 01.05.2025 (обновлено: 14:20 01.05.2025)
© Пресс-служба Агентства стратегических реформ УзбекистанаВ Агентстве стратегических реформ Узбекистана прошла встреча с делегацией Агентства стратегических инициатив России
© Пресс-служба Агентства стратегических реформ Узбекистана
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Также стороны договорились разработать региональные стандарты добровольческой деятельности.
ТАШКЕНТ, 1 май — Sputnik. Узбекистан и Россия подписали план совместных действий в области креативной экономики и туризма, сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ (АСР) при президенте РУз.
Директор АСР Баходир Рахматов встретился с делегацией Агентства стратегических инициатив России во главе с гендиректором Светланой Чупшевой. Они подвели итоги совместной работы за прошедший период и обсудили новые направления сотрудничества.
Речь шла о реализации нескольких значимых инициатив: открытии Центра "Точка притяжения" в Ташкенте для взаимодействия науки, промышленности и инноваций, формировании правовой базы для развития креативной экономики, принятии одноименного закона, а также организации встреч представителей креативных индустрий обеих стран. Также внедрены новые виды туризма, такие как промышленный и геологический.
Для дальнейшего расширения партнерства стороны подписали План совместных действий на 2025 год.
Документ предусматривает:
проведение конкурса брендов для продвижения узбекских компаний на рынках России. Победители конкурса получат возможность пройти обучающие программы, представить свою продукцию на маркетплейсах, получить членство в бизнес-ассоциациях, участвовать в международных мероприятиях, а также доступ к медиаподдержке для тиражирования успешных проектов;
дальнейшее развитие креативной экономики с внедрением Регионального стандарта развития креативных индустрий, проведением бизнес-миссий, запуском платформы для взаимодействия креативных кластеров Узбекистана и России, участием представителей креативной индустрии обеих стран в совместных конференциях и форумах.
Особое внимание уделят вопросам образования в сфере креативной экономики, в частности, обучению на грантовой основе в "Universal University".
Еще одно важное направление — развитие волонтерства.
В этих целях разработают региональные стандарты добровольческой деятельности. Для проведения исследования правовой базы и выработки инициатив создадут совместную рабочую группу.
В соответствии с планом будут развивать и промышленный туризм. Предлагается внедрение туристских маршрутов по предприятиям для популяризации рабочих и технических профессий, а также увеличения общего турпотока.