Какие объекты посетил Мирзиёев в Хорезме
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Цель визита главы республики в регион — определить новые рубежи развития, повысить экономические показатели, улучшить условия жизни более чем 2 млн жителей области, создать рабочие места и увеличить доходы населения.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Хорезмской области ознакомился с ходом строительства городка Аль-Хорезми, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства заложил первый камень в основание этого городка в августе 2022-го. За прошедшее время здесь проложили инженерные сети, сдали в эксплуатацию 72 многоквартирных дома на 1 773 квартиры. В этом году планируют строительство еще 28 домов, рассчитанных на 1 тыс. квартир. Всего в городке будет более 5 тыс. единиц жилья.
Городок возводят на территории площадью свыше 130 гектаров, вблизи международного аэропорта Ургенча.
В центральной части городка установят памятник великому ученому — Аль-Хорезми. Президенту представили концепцию монумента.
Памятник будет находиться у входа в парк площадью 20 гектаров. Его высота составит 22 метра, а вместе с постаментом — более 30 метров.
Глава республики поручил ответственным лицам усовершенствовать проект монумента, а также расширить зеленые зоны в городке.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также Шавкат Мирзиёев посетил новую малую промышленную зону по производству мебели в Ханкинском районе.
МПЗ, включающая производство мебели по кластерному принципу, а также выставочные и торговые площади занимает 10 гектаров. Здесь работает 61 предприятие с общим объемом инвестиций в $10 млн. На всех предприятиях установлены солнечные панели. Создано 650 рабочих мест. Также здесь организовали учебный центр по подготовке дизайнеров и технологов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая прибыл в Хорезмскую область с целью ознакомления с развитием региона, жизнью населения и определения новых задач на перспективу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики отметил необходимость максимально использовать растущие темпы строительства в Хорезмской области — возведение жилья, гостиниц, зданий и сооружений — для формирования заказов на продукцию предприятий и локализации новых видов изделий.
Еще одной локацией стало фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Его руководитель – 73-летняя Ойимжон Отажанова – посвятила более сорока лет своей жизни выращиванию саженцев и вовлекла в это дело членов своей семьи. На трех гектарах земли хозяйства разводят плодовые и декоративные деревья, еще два гектара отведены под садоводство. Кроме того, в теплице площадью 12 соток выращивают саженцы около 40 видов цветов. Теплица оснащена современными водосберегающими технологиями, а в каждом ее отделении создают необходимые микроклиматические условия, в зависимости от типа и особенностей растений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ежегодно здесь выращивают и продают свыше 50 тыс. саженцев, приносящих доход более одного миллиарда сумов в год.
Саженцы поставляют не только в соседние районы, но и за рубеж — в Казахстан и Туркменистан.
В махалле Гулистон, где расположен сад, проживает более 7 тыс. человек. Ойимжон-она активно содействует занятости женщин и молодежи. У нее более 200 учеников, 300 безработных она обучила основам выращивания саженцев, наладила кооперацию с соседями по махалле.
В этом году Ойимжон Отажонова безвозмездно передала 2 тыс. саженцев сосны всем школам и детским садам района, внеся свой вклад в проект "Яшил макон" и благоустройство страны.
Совместно с министерством занятости и банком на прилегающем участке открыт учебный центр, где на основе опыта хозяйства обучают использованию приусадебных участков для получения дохода круглый год.
"Учитывая ее заслуги, трудолюбие и пример для молодого поколения, президент принял решение наградить Ойимжон Отажанову почетным званием "Заслуженный работник сельского хозяйства Узбекистана", — говорится в сообщении.
Цель визита президента в регион — определить новые рубежи развития, повысить экономические показатели, улучшить условия жизни более чем 2 млн жителей области, создать рабочие места и увеличить доходы населения.