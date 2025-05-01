https://uz.sputniknews.ru/20250501/kakie-obekty-posetil-mirziyoev-v-xorezme-49132292.html

Какие объекты посетил Мирзиёев в Хорезме

Какие объекты посетил Мирзиёев в Хорезме

Sputnik Узбекистан

Цель визита главы республики в регион — определить перспективы развития, повысить экономические показатели, улучшить условия жизни более чем 2 млн жителей области, создать рабочие места и увеличить доходы населения

2025-05-01T18:30+0500

2025-05-01T18:30+0500

2025-05-01T18:30+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

хорезмская область

визит

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Хорезмской области ознакомился с ходом строительства городка Аль-Хорезми, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава государства заложил первый камень в основание этого городка в августе 2022-го. За прошедшее время здесь проложили инженерные сети, сдали в эксплуатацию 72 многоквартирных дома на 1 773 квартиры. В этом году планируют строительство еще 28 домов, рассчитанных на 1 тыс. квартир. Всего в городке будет более 5 тыс. единиц жилья.Городок возводят на территории площадью свыше 130 гектаров, вблизи международного аэропорта Ургенча.В центральной части городка установят памятник великому ученому — Аль-Хорезми. Президенту представили концепцию монумента.Памятник будет находиться у входа в парк площадью 20 гектаров. Его высота составит 22 метра, а вместе с постаментом — более 30 метров.Глава республики поручил ответственным лицам усовершенствовать проект монумента, а также расширить зеленые зоны в городке.Также Шавкат Мирзиёев посетил новую малую промышленную зону по производству мебели в Ханкинском районе.МПЗ, включающая производство мебели по кластерному принципу, а также выставочные и торговые площади занимает 10 гектаров. Здесь работает 61 предприятие с общим объемом инвестиций в $10 млн. На всех предприятиях установлены солнечные панели. Создано 650 рабочих мест. Также здесь организовали учебный центр по подготовке дизайнеров и технологов.Глава республики отметил необходимость максимально использовать растущие темпы строительства в Хорезмской области — возведение жилья, гостиниц, зданий и сооружений — для формирования заказов на продукцию предприятий и локализации новых видов изделий.Еще одной локацией стало фермерское хозяйство "Собиржон Юсуф" в Ханкинском районе.Его руководитель – 73-летняя Ойимжон Отажанова – посвятила более сорока лет своей жизни выращиванию саженцев и вовлекла в это дело членов своей семьи. На трех гектарах земли хозяйства разводят плодовые и декоративные деревья, еще два гектара отведены под садоводство. Кроме того, в теплице площадью 12 соток выращивают саженцы около 40 видов цветов. Теплица оснащена современными водосберегающими технологиями, а в каждом ее отделении создают необходимые микроклиматические условия, в зависимости от типа и особенностей растений.Ежегодно здесь выращивают и продают свыше 50 тыс. саженцев, приносящих доход более одного миллиарда сумов в год.Саженцы поставляют не только в соседние районы, но и за рубеж — в Казахстан и Туркменистан.В махалле Гулистон, где расположен сад, проживает более 7 тыс. человек. Ойимжон-она активно содействует занятости женщин и молодежи. У нее более 200 учеников, 300 безработных она обучила основам выращивания саженцев, наладила кооперацию с соседями по махалле.В этом году Ойимжон Отажонова безвозмездно передала 2 тыс. саженцев сосны всем школам и детским садам района, внеся свой вклад в проект "Яшил макон" и благоустройство страны.Совместно с министерством занятости и банком на прилегающем участке открыт учебный центр, где на основе опыта хозяйства обучают использованию приусадебных участков для получения дохода круглый год.Цель визита президента в регион — определить новые рубежи развития, повысить экономические показатели, улучшить условия жизни более чем 2 млн жителей области, создать рабочие места и увеличить доходы населения.

узбекистан

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