https://uz.sputniknews.ru/20250501/kogda-nachnetsya-priem-v-universitet-al-xorezmi-v-urgenche-49121388.html

Стало известно, когда начнется прием в новый Университет Аль-Хорезми в Ургенче

Стало известно, когда начнется прием в новый Университет Аль-Хорезми в Ургенче

Sputnik Узбекистан

Общее количество студентов предполагается в пределах 4–6 тыс. человек

2025-05-01T09:50+0500

2025-05-01T09:50+0500

2025-05-01T09:50+0500

общество

высшее образование

университет

ургенч

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Начало приема студентов в Университет Аль-Хорезми в Ургенче запланировано на 2025–2026 учебный год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Главе республики представили презентацию о создании данного вуза. В августе 2022-го Шавкат Мирзиёев дал старт строительству городка Аль-Хорезми в городе Ургенче. На его территории будут действовать университет и специализированная школа, носящие имя великого ученого. В структуру университета войдут три факультета: математики и информатики, инженерии аэрокосмических технологий, а также искусственного интеллекта. Здесь будут готовить специалистов для таких сфер, как экономика, информационные технологии, промышленность, безопасность, энергетика и экология. Обучение будет вести на узбекском и английском языках по кредитно-модульной системе. Учебный процесс организуют на основе опыта Университета "Новый Узбекистан" в сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, КНР и Великобритания. На территории городка также откроют филиал школы имени Мухаммада аль-Хорезми в Ташкенте. В нее будут принимать выпускников 4-го класса на конкурсной основе. Заключительные два года обучения будут направлены на начальную инженерную подготовку. Подписан соответствующий документ о создании этих современных образовательных учреждений.

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