https://uz.sputniknews.ru/20250501/kogda-nachnetsya-priem-v-universitet-al-xorezmi-v-urgenche-49121388.html
Стало известно, когда начнется прием в новый Университет Аль-Хорезми в Ургенче
Стало известно, когда начнется прием в новый Университет Аль-Хорезми в Ургенче
Sputnik Узбекистан
Общее количество студентов предполагается в пределах 4–6 тыс. человек
2025-05-01T09:50+0500
2025-05-01T09:50+0500
2025-05-01T09:50+0500
общество
высшее образование
университет
ургенч
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/1e/15707152_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ee826d820fa0ef5f5406872374f61854.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Начало приема студентов в Университет Аль-Хорезми в Ургенче запланировано на 2025–2026 учебный год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Главе республики представили презентацию о создании данного вуза. В августе 2022-го Шавкат Мирзиёев дал старт строительству городка Аль-Хорезми в городе Ургенче. На его территории будут действовать университет и специализированная школа, носящие имя великого ученого. В структуру университета войдут три факультета: математики и информатики, инженерии аэрокосмических технологий, а также искусственного интеллекта. Здесь будут готовить специалистов для таких сфер, как экономика, информационные технологии, промышленность, безопасность, энергетика и экология. Обучение будет вести на узбекском и английском языках по кредитно-модульной системе. Учебный процесс организуют на основе опыта Университета "Новый Узбекистан" в сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, КНР и Великобритания. На территории городка также откроют филиал школы имени Мухаммада аль-Хорезми в Ташкенте. В нее будут принимать выпускников 4-го класса на конкурсной основе. Заключительные два года обучения будут направлены на начальную инженерную подготовку. Подписан соответствующий документ о создании этих современных образовательных учреждений.
ургенч
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/1e/15707152_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b481d4f01a6979a7e924aa157d1c438b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
прием университет ургенч
Стало известно, когда начнется прием в новый Университет Аль-Хорезми в Ургенче
Общее количество студентов предполагается в пределах 4–6 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik
. Начало приема студентов в Университет Аль-Хорезми в Ургенче запланировано на 2025–2026 учебный год, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Главе республики представили презентацию о создании данного вуза.
В августе 2022-го Шавкат Мирзиёев дал старт строительству городка Аль-Хорезми в городе Ургенче. На его территории будут действовать университет и специализированная школа, носящие имя великого ученого.
В структуру университета войдут три факультета: математики и информатики, инженерии аэрокосмических технологий, а также искусственного интеллекта. Здесь будут готовить специалистов для таких сфер, как экономика, информационные технологии, промышленность, безопасность, энергетика и экология. Обучение будет вести на узбекском и английском языках по кредитно-модульной системе.
Учебный процесс организуют на основе опыта Университета "Новый Узбекистан" в сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, КНР и Великобритания.
"Начало приема студентов запланировано на 2025–2026 учебный год. Общее количество студентов предполагается в пределах 4 – 6 тысяч человек", — говорится в сообщении.
На территории городка также откроют филиал школы имени Мухаммада аль-Хорезми в Ташкенте. В нее будут принимать выпускников 4-го класса на конкурсной основе. Заключительные два года обучения будут направлены на начальную инженерную подготовку.
"Глава государства отметил, что территория университета должна стать комплексом, гармонично сочетающим как академическую деятельность, так и историко-научный и туристический потенциал Хорезма", — говорится в сообщении.
Подписан соответствующий документ о создании этих современных образовательных учреждений.